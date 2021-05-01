البدري والعميد..لاعبين قدامى غابوا عن احتفالية الأهلي

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شهدت القلعة الحمراء حلما وحدثا تاريخيا اليوم، حيث قام مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

المعتزرين عن الحضور

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، دعوة لبعض نجوم الكرة المصرية منهم حسام البدرىً المدير الفنى لمنتخب مصر ، والتوأم حسام وإبراهيم حسن، وكان الرد كالأتي :

حسام البدرى تمنعه كورونا

‎وجه حسام البدرى، خالص اعتزازه وشكره لمجلس إدارة النادى الأهلى على دعوته لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس استاد النادى بمدينة الشيخ زايد، موضحا أنه كان يتمنى الحضور والمشاركة فى هذا الحدث الكبير، ولكن ظروف إصابته بفيروس كورونا والتى منعته من الحضور، وتلبيه الدعوة

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‎وقال البدري:”أهنئ الأهلي وإداراته علي هذا الخطوة الغير مسبوقة، بالنسبة للأهلي ببداء اجراءات بناء الاستاد،وكنت اتمني ان اتواجد في هذا الحدث الكبير لولا فيروس كورونا”.

حسام حسن وإبراهيم حسن

استقبل حسام حسن ، نجم الأهلى السابق ، ومدرب الإتحاد السكندري الحالى ، دعوة من محمود الخطيب لحضور مراسم وضع حجر الأساس .

اعتذر العميد حسام حسن ، لرئيس الأهلي" الخطيب "، عن عدم حضور حفل تدشين استاد الأهلي ووضع حجر الإساس للمشروع العملاق الذي ينتظره عشرات الملايين من جماهير القلعة الحمراء.

وكتب حسام عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك:”تقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بدعوة كريمة للتوأم حسام وإبراهيم حسن وذلك لحضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد” .

ولكن أبلغ التوأم أستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي بخالص شكرهم لمجلس الإدارة علي الدعوة واعتذروا لارتباطهم في مساء نفس اليوم بمباراة هامة في الدوري العام ضد فريق سموحة.

‎وتواجد عدد من لاعبين النادي الأهلي مثل : ‎ سعد سمير، ووليد سليمان، محمد الشناووي حارس مرمي الفريق،ولفيف من الشخصيات الهامة.

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.