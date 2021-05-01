دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب طارق الخولي خلال 120 يوم عمل برلماني

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تحتفظ برلمانات العالم، بنماذج نيابية مؤثرة، تكون واجهتها المشرفة من جهة، وصاحبة بصمة مميزة في الأداء من ناحية أخرى، وهي المعايير التي تنطبق على أحد أهم كوادر تنسيقية شباب الأحزاب، النائب الشاب طارق الخولي، والذي يجمع بين مزيج من الخبرات السياسية والبرلمانية العريضة، والجهود الوطنية المخلصة التي لاتتوقف للصالح العام.

يرصد موقع دوت الخليج، كشف حافل بالنشاطات للنائب طارق الخولي، الذي كان أحد الوجوه المؤثرة في مجلس النواب السابق، وقدم جهودا خارقة للدفاع عن الدولة المصرية ومصالحها في الداخل والخارج، ليستكمل مسيرة التميز في مجلس النواب الحالي، وهو ماتبدا خلال فترة العمل النيابي السابقة، ويبشر بمزيد من الوهج البرلماني خلال الفترة المقبلة.

إضافة حقيقية

نظرا لما حازه النائب طارق الخولي من خبرات في مجلس النواب السابق والحالي، بات يشكل إضافة حقيقية للحياة البرلمانية، وهو ماظهر في تصريحاته التي أجرى خلالها مقارنة بين المجلسين، ففي 21 يناير، قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن بداية البرلمان الماضى يختلف كثيرا عن البرلمان الحالي فكانت بدايتة الماضية كان يهتم بالتشريعات والبداية الحالية للمجلس تعتبر بداية مبشرة مشيرا الى ان الدور الرقابى والتشريعى سيكون متوازن داخل البرلمان الحالي وماشهدناة في الجلسات يؤكد دراسة النواب لكل ماتم مناقشة ومجلس النواب سيفعل دوره الرقابى والتشريعى خلال الفترة المقبله.

وتابع الخولى خلال تصريحات تليفزيونية حينها أن بعض الجلسات كانت مختلفة عن الأخرى خلال حضور النواب للمجلس مشيرا الى ان الوزارات التي شهدت سخونه هو وزير قطاع الاعمال ووزير الدولة للإعلام وشهدت ساعات طوية في النقاش، بالإضافة الى حرص النواب في المشاركة مضيفا أن رئيس مجلس النواب يحيل نقاشات وبيانات الوزراء في البرلمان الى اللجان المختصة لدراستها.

في 4 فبراير، وصف النائب طارق الخولي بيان وزيرة الصحة بأنه مجرد "حبر على ورق"، مشيراً إلى الرسائل التي تلقاها من الأطباء والمواطنين وأطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها في المجلس النيابي، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.

وقال الخولي، إن جميع ما تم استعراضه هي مبادرات رئاسية في قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقي للوزارة، لافتاً إلى شعوره بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، متسائلا: هل تم وضع خطة للحفاظ على الأجيال الجديدة؟، لاسيما وأن بيئة العمل "مأساوية" على حد وصفه، مضيفا أن المواطن في النهاية يعاني بين مطرقة الأداء الرديء لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.

19 فبراير، أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إشادة «الأمم المتحدة» بمنتدى شباب العالم نقطة فارقة، مشيرا إلى أنه فخور بالمشاركة في منتدي شباب العالم للمرة الثالثة، ويشعر بالسعادة جراء اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، جميع نسخ منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وفق فاعليات الجلسة المنشورة عبر موقعها.

وأضاف «الخولي»، أن تلك الإشادة كانت ضمن أسباب كون المنتدى في كافة نسخه مؤثرا على المستوى المحلي والقليمي والدولي، وهو من أكبر منتديات شباب العالم على الإطلاق، إذ حضره ألاف الشباب من مختلف دول العالم، لتقديم أوراقهم ورؤاهم عبر صفحة المنتدى، واختارت اللجنة المنظمة من بينهم بكل نزاهة وشفافية، وجميعهم مؤثرين في مجتمعاتهم بشكل كبير.

وأوضح الخولي، أن المنتدى في نسخه الثلاث تناول كافة الموضوعات المتعلقة بمختلف القضايا، وليس الشباب وحدهم، فكان منها قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية وأقليمية ودولية، وهو ما مثل منصة للحوار عالميا يتم من خلالها مناقشة كل التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء، حيث أن الهدف الأسمي والأعظم لهذا المنتدى هو مواجهته لصراع الحضارات بين مختلف شعوب دول العالم، مع التأكيد على ضرورة التكامل بين مختلف شباب العالم، وحتى يجدوا منطقة وسط من الحوار من أجل تبادل الرؤى والثقافات والحضارات.

28 فبراير، طلب الخولي تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، لرئيس مجلس النواب، وقال النائب في طلبه إن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية، وبالتحديد ما يخص مسائل «الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية».. باعتبارها من الموضوعات ذات الطبيعة المهمة التي تدخل في اختصاصات المجلس تشريعياً، وما يرتبط بها من جدل واسع في المجتمع المصري، حيث إنها من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، «فإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل» والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين، قبل أية تعديلات يتم اقتراحها من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.

1 مارس، قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى، أثلج صدور المصريين ونشر حالة من الارتياح في المجتمع، وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن قانون الشهر العقارى كان سيتم تطبيقه في يوم 6 مارس الجارى، ولم يكن يعرف أحدا الإجراءات بشكل واضح، ولم تعمل الحكومة على توضيح الإجراءات بشكل كافى للمواطن المصرى، وهذا التأجيل سيعمل على تيسير الإجراءات بشكل كبير مع عدم وضع أعباء مالية زائدة على المواطنين.

9 مارس، تساءل: هل من المقبول أن يتأخر وزير المالية بدون مبرر عن صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هذا الصرح الوطني العظيم أمل مصر في الحاضر والمستقبل.. موقف مخز للغاية من الوزير وبعيد عن مساعي وجهود القيادة السياسية في دعم تأهيل وتمكين الشباب".

اهتمامات متنوعة

يملك طارق الخولي القدرة على الجمع بين مجموعة من الملفات والاهتمامات في الشأن العام، ففي 14 مارس، قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استهداف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار خلال 2023 يعد نتاجا لثورة 30 يونيو، مضيفا في تصريحات تليفزيونية أن مصر لديها استراتيجية حتى 2030، ويعد تحقيق الاكتفاء الذاتو من المواد البترولية دعم كبير للاقتصاد الوطنى، مردفا: "جميع دول العالم تدرك أن مصر دولة عظمى، ينبع استقرار المنطقة منها"، موضحا أن مصر عادت لتمارس مكانتها الطبيعية إقليميا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

14 مارس، أدان البيان المشترك الذى أصدرته دول مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى أكد على أن البيان لم يستند على معلومات دقيقة، وأشار إلى أن البيان تضمن معلومات مرسلة ومزاعم تعبر عن أن الدول لم تستند إلى المنهج العلمي فى تقييم حقوق الإنسان، بالنسبة إلى دولة أخرى، ولم يكن لديها مرجعية دقيقة للوقوف على معلومات صحيحة مستندة للواقع وللجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن التشريعات التى صدرت من البرلمان المصري جاءت داعمه لحقوق الإنسان فى مصر من أجل التنمية الشاملة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه قد عدد من التشريعات التى تعزز مبادئ حقوق الإنسان فى مصر، مثل قانون الجمعيات الأهلية، وقانون ترميم وبناء الكنائس، فضلا عن الجهود المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وتمثيل الفئات المختلفة داخل البرلمان، والتى وردت فى استراتيجية مصر 2030 فى جهود حقوق الانسان.

وألمح عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، طارق الخولى، إلى أن التقرير أغفل دور مصر فى مواجهة الإرهاب، بل واتسم البيان بازدواجية فى المعايير، التى أصبحت واضحة فى مثل هذه البيان، موضحا أن تلك الدول لم نسمع لها صوتًا عندما أحرق الأخوان 70 كنيسة عقب ثورة 30 من يونيو 2013 فأين كانو؟ وأكد عضو مجلس النواب، طارق الخولى، على أن البيان يعبر عن ازدواجية فى التعامل بالنسبة لملف حقوق الإنسان، ويعكس استهداف سياسي لبعض الدول ومبرر للدخول فى الشأن الداخلي.

وأردف عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، طارق الخولى: بالنظر إلى الوضع الداخلي لتلك الدول، سنجد أنها تعانى من أوجه قصور فى مجالات حقوق الإنسان، وأن سياساتها الداخلية تتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا على ان هناك بعض المنظمات عليها علامات استفهام ولديها تاريخ طويل من استهداف الدولة المصرية، ما يتنافى مع حيادية هذه المنظمات فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

23 مارس، قال إن مجلس النواب قادر على سن قانون "أحوال شخصية" متوازن، وتابع أن كلمة الرئيس مبشرة للغاية فى وجود حوار مجتمعى حول هذا القانون، وأنه السبيل الأمثل للوصول إلى أفضل سبل ممكنة فى معالجة كل نقاط محل الخلاف والجدلية والتى تسبب قلقًا لجميع الأطراف التى يطبق عليها القانون.

27 مارس، أعلن طارق الخولي عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه إلى وزير النقل بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج، وأكد الخولى أنه لم يعد من المقبول أو المبرر تكرار مثل هذه الحوادث لما بها من استهانة بدماء المصريين، وأن المشهد المروع الذي شهده الجميع على وسائل الإعلام المختلفة للحظة تصادم القطارين هو نتاج لفساد الأعمال والضمائر لعقود آن الأوان أن ينتهي.

وقال الخولى في طلبه:" لا يمكن أن تقتصر المحاسبة في هذا الحادث الذي أعتصر قلوب المصريين حزنًا علي المساءلة الجنائية للمتسببين فحسب، ولكن نحن أمام مسئولية تستوجب المساءلة والمحاسبة السياسية لوزير النقل".

2 إبريل، قال إن ردود الأفعال حول أزمة السفينة الجانحة، ايفر جيفن، على أكثر من مستوى، أكدت على إمكانات وقوة أبناء مصر فى مواجهة الأزمات، فى وقت قياسي، وعكست قدرة المصريين فى التصدي لمثل هذه التحديات في وقت قليل، خاصة بعد أن توقع العالم أن تستغرق هذه الأزمة شهور شهور.

16 إبريل تحدث الخولي خلال فعالية جديدة عبر تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان: "العلاقات المصرية الإفريقية.. تحديات وآفاق المستقبل"، والتي تناولت دور مصر الإقليمي وأهميتها للقارة السمراء، وأهمية التكامل والوحدة في تحقيق الاستقرار، والتحديات التى تواجه القارة السمراء وآفاق التصدى لها، والأمن الإفريقي، وتنمية القارة وانعكاساتها على الأمن وتحقيق متطلبات الشعوب.

كما شهد الخولي النقاش حول كيفية التصدي للإرهاب العابر للحدود، والسوق الإفريقية المشتركة لمواجهة الكيانات الاقتصادية الكبرى، ودور القوى الناعمة في مجابهة الإرهاب والتطرف.

18 إبريل، علق النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على مسلسل الإختيار في بوست عبر صفحته على الفيس بوك قائلا” صراع العقيدة بين الموت من أجل أن يحيا وطن.. وبين الموت من أجل فساد البلاد وقتل العباد.. عقيدتنا حديد عقيدتهم زيف كدابة.. نحن على الحق المبين”. 22 أبريل قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ،أن ذكري العاشر من رمضان ستظل خالدة فى آذهان المصريين والعالم،مؤكدا على أنها ستظل نبراسا من نور يضئ تاريخ مصر الحافل بالإنتصارات .

جهود متواصلة

23 إبريل ألقى محاضرة لخبراء الأمانات العامة بالمجالس والبرلمانات العربية، وذلك من خلال تطبيق زووم للخبراء والباحثين بالأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية حول الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتى ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

وتناول "الخولي" خلال المحاضرة أهمية وفاعلية الدبلوماسية البرلمانية كأحد أهم الاختصاصات البرلمانية، بالإضافة لأهم المشاهدات والخبرات للدعم الفنى المقدم للنواب فى التجارب المقارنة فى مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكد "الخولي" من خلال المحاضرة على ما يحتاجه عضو البرلمان من الأمانة العامة لتفعيل دوره فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية وتطرق الحضور للنقاش حول التحديات التى مثلتها جائحة كورونا امام الدبلوماسية البرلمانية وسبل تفاديها.

26 إبريل، طالب النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین، بضرورة وجود رقابة صارمة من جانب مجلس النواب على أوجه إنفاق المنح الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر، والتأكد من صرفھا في مصارفھا المنضبطة والاستفادة منھا.

وأضاف طارق الخولي أن توقيع مصر على مشروع شراكة مع الحكومة الألمانية لدعم مشروع لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تقضى بأن توفر الحكومة الألمانیة للمشروع مساھمات یصل مجموعھا إلى 3 ملایین یورو لدعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفیزا لنمو الشركات المصریة والإفریقیة والأوروبیة .في مصر، يؤكد أن لعلاقات المصریة الألمانیة شھدت تطورا وزخما كبیرا خلال السنوات الماضیة ومنذ تولى الرئیس عبدالفتاح السیسى إدارة شؤون البلاد، مؤكدا أن ھى الاتفاقیة انعكاس للعلاقات المصریة الألمانیة الممتدة وتطوراتھا خلال الآونة الأخیرة.

وتھدف الاتفاقیة إلى خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة في مصر ومساعدة الشركات والمنظمات غیر الربحیة والشركاء في القطاع العام وإزالة العقبات الاستثماریة والعوائق لخلق وظائف أفضل تحفیزا لنمو الشركات المصریة والأفریقیة والأوروبیة في مصر، من خلال خلق فرص عمل عالیة الجودة عن طریق تعزیز الاستثمارات وزیادة المبیعات.

27 إبريل، كان طارق الخولي، أحد أبرز النواب المؤيدين لإعفاء صندوق دوت الخليج من الضرائب: أهدافه تنموية ونقطة مضيئة بتاريخ مصر، وصرح خلال الجلسة العامة بأن صندوق دوت الخليج من أكثر المبادرات المعبرة عن الانحياز للمواطن والعدالة الاجتماعية، مستطردا: "لولا صندوق دوت الخليج ما كانت هذه المبادرات التنموية والطفرة فى الطرق، وما يقدم من دعم للمواطن البسيط، ومساعدة الغارمين والغارمات، وغيرها، فالصندوق له دور مجتمعى وتنموى، وأوافق على مشروع القانون".

28 إبريل طالب بالرقابة الصارمة على أوجه الصرف المتعلقة بالاتفاقيات والخطابات المتبادلة فى ظل العلاقات الخارجية والشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا لتحقيق الاستفادة القصوى من المنح بين مصر وألمانيا، فيما يتعلق بمشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.

وقال عضو مجلس النواب، طارق الخولي:" ونحن ننظر لهذه الخطابات، التى تأتى تحت مسمى معبر عن تلك الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا، التى تشهد تطورات خطيرة وكبيرة على مدار الفترة الماضية"، وتابع عضو مجلس النواب :" كان هناك طفرة فى العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا مع تولى الرئيس السيسي، وهذه الاتفاقية تأتي تتويجًا لتلك العلاقات بين الجانبين، ونحن أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تعد الأمل الحقيقي، لمصر فى مكافحة البطالة والفقر، فى القدرة على التنمية المستدامة".

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولي:" ونحن ننظر للخطابات المتبادلة، يجب أن يكون هناك رقابة صارمة من جانب البرلمان على أوجه الصرف المتعلقة بمثل تلك الاتفاقيات والخطابات المتبادلة، حتى نطمئن أنها توجه فى مصارفها المنضبطة والقدرة على الاستفادة منها الاستفادة القصوى".

واختتم:" الحقيقة على مدار المتابعة خلال الفترة الماضية، وجدنا أن هناك العديد من المنح التى لم يتم الاستفادة منها بشكل جيد، ولم يتم توجيهها فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة منها بشكل كبير".