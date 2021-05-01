/629408/هيثم-عرابي-قيام-مروان-محسن-بتصوير-اعلان-تليفزيونى-غلطة-كبيرة

أكد هيثم عرابى رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادى الاهلى، أن قيام مروان محسن مهاجم الاهلى بتصوير اعلان تليفزيونى عن ضياعه للفرص يمثل غلطة كبيرة.

وقال هيثم عرابى الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :"مروان محسن شخصية هادية ومحترمة ومثال مشرف لنموذج لاعب الاهلى خارج الملعب".

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وتابع قائلاً:"ولكن الإعلان الذى صوره سيئ بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، مروان رفض انتقادات الجمهور لضياعه الفرص وتقبلها في الإعلانات مقابل الفلوس وهذه سياسة كيل بمكيالين مرفوضة ، وتبقى غلطة كبيرة".

وأكمل عرابى :"لعب مروان محسن في الاهلى هو بداية الحلم ولكن الاستمرارية هي النجاح ولازم مروان محسن يقفل ودانه عشان يركز مع الفريق".

وعن عمله في الاهلى قال هيثم عرابي:" الشغل في الاهلى ليه طعم تانى، وانا كنت بشتغل بقلب ومش بشكل احترافى لانى بعشق النادى، وفضلنا نمشى انا وحسام غالى ومحمد فضل للحفاظ على مصلحة الاهلى لانها الابقى والاهم".

وعن أداء اتحاد الكرة علق هيثم عرابى:" سياسة الرجل الأوحد لاتليق بإتحاد الكرة ، هل أحد يعلم مين يعمل مع أحمد مجاهد ، الرجل يدير كل شيء بنفسه وهذا مرفوض تماماً".

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري، ويحتل الفريق المركز الـ11 برصيد برصيد 24 نقطة من اصل 18 مباراة خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بنتيجة 1/1، حيث احرز الهدف الوحيد للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.