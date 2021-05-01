/629409/رضا-البلتاجى-يكتب-الرئيس-السيسي-سبق-الجميع-فى-الدعوة-للإصلاح-وتجديد-الخطاب

إحقاقا للحق وبدون رياء، الرئيس عبد الفتاح السيسى كان سباقًا للكل فى موضوع الإصلاح الدينى وتجديد الخطاب ودعا فى أكثر من مناسبة لنبذ الأحاديث المجافية للعقل والمنطق، وتعرض لانتقاد خفى قاسى، ولأن الرجل مهموم ببناء دولة جديدة وأمامه عشرات الملفات الداخلية والخارجية، وفى ظل استقتال أطراف أخرى يمثل الأمر لها أكل عيش وسبوبة الموت ولا يمكن التنازل عنها، وها هى تأتى الدعوة من الأمير محمد بن سلمان الذى فجر قنبلة التغيير مرة واحدة بالغاء كافة الأحاديث الأحادية وهى ما تمثل 90٪ من كتب التراث، وقال:” بالنص نحن ملتزمون بتطبيق النصوص التى وردت فى القرآن بشكل واضح، أى يجب عدم طرح عقوبة شرعية بدون نص قرآنى واضح والغريب موافقة ومباركة أطراف كانت تمثل أقصى اليسار فى التشدد والإنكار، والسؤال الذى يساورنى بعد مئات السنين من يرد حقوق أناس قتلت ظلما أو نساء طلقت أو بيوت خربت أو شباب سجنت نتاج تلك الأحاديث بل كيف تعود أوطانا دٌمرت وطالها الخراب والهلاك، الله غالب على أمره.

محمد صلاح فخر العرب ورحلة النجاح الصعبة

استمعت بكل وجع لفيديو نجم مصر وفخر العرب محمد صلاح عن معاناته وهو ناشئ فى نادى المقاولون يقضى ثمان ساعات فى الطريق ذهاب وعودة من البيت فى مركز بسيون طنطا للنادى بالجبل الأخضر، لأداء التدريبات بمصروف عشرون جنيه يقتطعها الأب من لحمه لتوفيرالحد الأدنى من التزامات الولد، فيصرف 19جنيه مواصلات ويتبقى جنيه واحد يشترى بها كيس كشرى يسد به المسكين جوعه لحين عودته لحض أمه، ومصدر وجعى أنى عشت ولمست هذه التجربة ورأيت بعينى عشرات النماذج إبان عملى مدير لقطاع الناشئين بعدة أندية، أبو صلاح يقينًا يا أبنى أنت تستاهل كل خير أنعم الله به عليك ولا يفوتنى أن أشيد بأبيك الذى آمن بموهبتك ووقف خلف ظهرك حتى قدم لمصر والعالم نموذج يحتذى به، ترى كم ألف موهبة لم تجد أب يقدم لها ثمن حذاء وتذكرة أتوبيس فاعتزلت قبل أن تلعب؟

خسارة الأهلى

راقبت مباراة البنك الأهلى وسيراميك الهامة فى دورى القسم الاول، والتى تمثل لفريق البنك طوق النجاة أمام فريق جيد معه جهاز فنى جديد بقيادة ضياء السيد وعصام الحضرى، وتقدم البنك بهدف للاشئ، فى الشوط الأول ودانت له السيطرة فى الشوط الثانى مع نوبة دلع أهدر بها ثلاث فرص محققة حتى يخطف سيراميكا هدف التعادل ليحرم فريق البنك من فوز مستحق وضياع نقطتين قد تكلفه العودة لدورى الظل، إمكانات البنك تؤهله لمكان أفضل، خسارة.

صيام رمضان

لا قيمة للصيام عن الأكل والشرب طالما لا يفيد المجتمع، إنما الصيام يجب أن يكون عن الغش والكذب والنصب والاحتيال والرشاوي وايذاء الآخرين والغيبة والنميمة ومناصرة الفسدة والمفسدين ومداهنتهم، حتى ولو بشطر كلمة أو بالصمت عن ظلمهم، هذا هو الصوم الحقيقى، ترى كم صائم لم ينال من صومه سوى الجوع والعطش.