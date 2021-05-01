/629410/الهند-تسجل-400-ألف-إصابة-جديدة-بكورونا-في-الأربع-وعشرين-ساعة-الأخيرة

سجلت السلطات الصحية في الهند، أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة، ليكون بذلك أعلى رقم سجلته دولة منذ تفش وباء كورونا، الأمر الذي يشير إلى حجم المأساة التي تعيشها الهند البالغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة.

عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل 401 ألف و993 إصابة جديدة، بما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 19.1 مليونا كثاني أعلى دولة في العالم من حيث إجمالي إصابات فيروس كورونا، و بلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 211 ألفا و853 شخصا.

مستشفيات عسكرية تفتح أبوابها للسيطرة على المرض

وفي محاولة لمواجهة هذا التفشي لوباء كورونا، فتحت مستشفيات عسكرية أبوابها في محاولة للسيطرة على أكبر أزمة إنسانية تشهدها البلاد، وهي خطوة تأتي بعد تزايد ما بات يسمى في الهند بطوابير الأكسجين، مئات من الناس يقفون بالساعات للحصول على اسطوانة أكسجين، قد تنقذهم أو تنقذ أحد أقربائهم من الفيروس، في وقت لاتزال غرف العناية المركزة غير قادرة على استقبال المزيد من المرضى.