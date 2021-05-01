/629411/المدير-الفني-لغزل-المحلة-لن-نفرط-في-تحقيق-نتيجة-إيجايبة-أمام-الاهلى

يرى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة أن تعادل الاهلى مع الجونة يزيد من صعوبة مباراة المارد الأحمر مع الفلاحين المقبلة بالدوري

وقال خالد عيد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"مباراة الاهلى صعبة ويزيد صعوبتها تعادل الاهلى مع الجونة في المباراة الأخيرة".

مصالح مشتركة بين ليفربول ومانشستر سيتي أمام يونايتد

وتابع قائلاً:”مستعدين بشكل كويس للأهلى، المباراة في ملعبنا ونسعى للخروج بنتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب، سوف نجتهد لإسعاد جماهير المحلة".

واستكمل حديثة :"الاهلى لم يتواصل معنا لتأجيل المباراة ، ولم يتحدث معنا أحد في هذا الشأن ، المباراة في موعدها".

وعن الصفقات أختت قائلاً:”أي لاعب في الاهلى والزمالك نتمنى التعاقد معه ولكننا نملك لاعبين مميزون لاتقل عن لاعبى القطبين".

موعد مباراة الاهلي القادمة

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري، ويحتل الفريق المركز الـ11 برصيد برصيد 24 نقطة من اصل 18 مباراة خاضها الفريق.

ويعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من ضغط في المباريات مما يؤثر سلبًا على أداء اللاعبين ولياقتهم البدنية، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من نجوم الفريق أبرزهم علي معلول وأيمن أشرف وحمدي فتحي وجونيور أجايي وأخرون، ولكن الأهلي سيقاتل بكل قوة لتصحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد.

المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني سيحاول التغلب على كل هذه العقبات في هذه الموقعة ونسيان ما فاته من تعادل مخيب أمام الجونة ليفقد نقطتين في صراع المنافسة على اللقب والدفاع عنه للموسم السادس على التوالي، لذا سيبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك.

بينما يدخل المحلة اللقاء بكل قوة وتركيز عالي، فهو يرغب في تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في التقدم أكثر على جدول الترتيب، ولكن هذا يحتاج منه بذل جهد كبير أمام الخصم العنيد.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق الجونة والتي انتهت بنتيجة 1/1، حيث احرز الهدف الوحيد للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.