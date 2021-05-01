/629412/أحمد-البلشي-لعمال-مصر-انتم-جزء-أساسي-يدعم-خطة-التنمية-الشاملة

هنأ النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، عمال مصر بمناسبة عيدهم الوطني والذي يوافق الأول من مايو كل عام ،مؤكدا على أن الإحتفال بعيد العمال يأتي فى إطار تقدير الدولة للدور الذي يقوم به العمال المصريين فى كافة القطاعات المختلفة .

البناء والتنمية الشاملة

ولفت النائب أحمد البلشي عضو مجلس، ان عيد العمال المصريين، يحظي لإهتمام المصريين جميعا مثل عيد الفطر وعيد الأضحي، تقدير لما يبذله العمال من جهود تشارك فى مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية.

مهارات وقدرات العمال المصريين

وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ،على أهمية العمل نظرا لزيادة تحديات ومتطلبات التنمية الشاملة التي تهدف إليها الدولة المصرية فضلا عن تأهيل العمال وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يناسب سوق العمل .

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.