/629413/هيثم-عرابى-موسيماني-حافظ-صن-داونز-ومعرفش-متعصب-ليه

أكد هيثم عرابى رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادى الأهلى ، أنه يخشى على المارد الأحمر في مواجهة صن دوانز من الإصابات والاجهاد،وقال هيثم عرابى الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة.

قال: " صن دوانز من أقوى فرق افريقيا ويمثل الاختيار الأصعب للأهلى في دور الثمانية، وخايف على الفريق من كثرة الإصابات والاجهاد بسبب ضغط المباريات".

موقف الفرق من الأهلي

ويضيف هيثم عرابى:"كل الفرق بتخاف من الأهلى وتعمله حساب وموسيمانى فاهم وحافظ صن دوانز بس معرفش ظهر متعصب ليه في مؤتمر مباراة الجونة ، أداء الاهلى مع موسيمانى متذبذب ومش ثابت ، الفريق بيظهر بشكل مميز في مباريات معينة وفى مباريات أخرى بشكل سيىء".

وأكمل عرابى :"الملف الطبي محتاج شغل كتير في الأهلى وكنت بتمنى في فترة وجودى في النادى التعاقد مع تيم اوربى وأخر مصري لتعديل طبيعة العمل في هذا الجهاز الحيوى بالنادى".

وتابع هيثم عرابى:" أصعب صفقة عملتها في الأهلى كانت التعاقد مع أحمد حجازى فهو من عائلة إسماعيلاوية للغاية واتعلمت الصبر من العمل في القلعة الحمراء".

وأختتم: “وعن لاسارتى الوكيل مثل اللاعب قد يكون غير موفق في صفقة معينة ولاسارتى كان يحتاج أن يتشرب تاريخ الاهلى بشكل أكبر من ذلك".