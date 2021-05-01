قيادية بمستقبل وطن: السيسى حريص على دعم العمال منذ تولية حكم البلاد

وأكدت نوار، فى بيان لها اليوم السبت، أن العمال هم أساس مسيرة البناء والتنمية، وهم الوقود فى معركة البناء والتعمير التى تخوضها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن العمال يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل رفعة الدولة وتعظيم الموارد وزيادة الإنتاج.
وأوضحت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على دعم العمال منذ تولية حكم البلاد، وتم رفع الأجور والعلاوات والمعاشات أكثر من مرة تقديرا لجهودهم المبذولة فى دعم الوطن، وعمل المشروعات العملاقة والإنجازات التى تحققت على مدار الفترة الماضية.
وأكدت نوار، على ضرورة استمرار جهود العمال المتميزة وحرصهم على العطاء والإنجاز، وذلك لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية فى بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر، لافتة إلى أن الدولة تقدر الدور الوطنى الذين يقومون به، من أجل النهضة بالوطن.
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