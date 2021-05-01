إنقاذ 5 أطفال بلا مأوى فى القاهرة.. وفتاة وطفلتها بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وكان قد تم إيداع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر، و6 سنوات، بدار رعاية من قبل الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة بطلب من الأب لعدم قدرته على رعايتهم وتوفير متطلباتهم المادية وهجر الأم لهم ولعدم وجود عمل وسكن مناسب مما كان يعرض حياتهم للخطر.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعى، بتجهيز الأسرة ومساعدة الأب ببعض الخدمات وتوفير البيئة الصحية النموذجية للأطفال وتم تسليم الأطفال للأب بعد جهود فريق إدارة الحالة بالبرنامج.

وفى سياق متصل، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق أطفال وكبار بلامأوى للتعامل مع فتاة ورضيعتها بلا مأوى بالإسكندرية.

ومن خلال دراسة الفريق، تبين أن الفتاة تدعى "أ.ج" 19 سنة، والطفلة "ف.ك"، 6 أشهر وأن الحالة تزوجت دون السن، حيث كانت تقيم بإحدى المؤسسات بالقاهرة قبل زواجها واستقرت بمحافظة الإسكندرية مع الزوج وتعرضت للعنف والتعدى من الزوج وقام بطردها من المنزل، فتوجه على الفور فريق الوحدة المتنقلة التابع للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ومقابلة الحالة وتقديم الدعم النفسى.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشئون المرأة لتوفير مكان إقامة لها ورضيعتها، حيث تم توفير مكان لاستقبال الحالة بمركز استضافة المرأة بالإسكندرية وتوفير حجرة خاصه لها والأدوات اللازمة للرضيعة، وسيتم بعد فترة التواصل مع الزوج، والتدخل لحل المشكلة، مع ضمان كافة الحقوق القانونية للفتاة والطفلة، كما تم التنسيق مع فريق إدارة الحالة للبرنامج بالإسكندرية للمتابعة والاشتراك فى خطة تأهيل وتمكين الحالة.

فيما نظم البرنامج قافلة طبية بمؤسستى الرعاية الاجتماعية "الحرية" و"أم كلثوم"، تضمنت تخصصات أطفال، باطنة، رمد، عظام، أنف وأذن، تغذية، جلدية، صيدلة، حيث تم الكشف على أكثر من 100 طفل فى كافة التخصصات.

يذكر أن البرنامج القومى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى "حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" ينفذ بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" فى 13 محافظة الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهى القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم، ويواصل البرنامج نشاطه وسط جائحة كورونا متخذاً كافة الإجراءات الاحترازية.