بالمعدول.. شنودة فيكتور: اللعب فى العقول لصناعة الخراب

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن الثلاثية الدرامية الناجحة الممثلة فى الاختيار وهجمة مرتدة والقاهرة كابول، كشفت عن خطة أهل الشر لضرب الثوابت الأساسية فى المجتمع المصرى، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية واللعب على الهوية المصرية لدرجة أنه خيل بأنهم قادرين على تغيير شكل مصر.





وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أن مسلسل "هجمة مرتدة" أوضح مخطط أهل الشر فى التقليل من شأن ثورة يونيه، والشرطة المصرية، وحرب أكتوبر، عن طريق تغزية عقول المصريين وتغييرها بأفكار متطرفة. وتابع :" مجموعات أهل الشر سعت لهدم جهاز الشرطة من خلال التشكيك وتقسم مصر إلى 5 دول بناء على أقليات، فكانوا يسعون اللعب فى العقول لصناعة الخراب". وطالب الأب والأم أن ينتبها لما يدور فى عقول أبنائهم، ومدركين لما يخطط لهم وتشكيل وعيهم بشعارات زائفة خصوصا ثقافتهم الدينية ومن أين يحصلون عليها؟.

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