وزير النقل: تحية تقدير واعتزاز من الرئيس السيسى لكل عامل مصرى

جدة - نرمين السيد - بعث وزير النقل المهندس كامل الوزير برقية تهنئة، اليوم السبت، إلى كل العاملين فى وزارة النقل بمناسبة عيد العمال، وذلك خلال تفقده أعمال مشروعى القطار الكهربائى والمونوريل فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وقال الوزير، فى نص البرقية : "يسُرنى فى البداية أن أنقل لكم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعيد العمال وتحيات وتقدير واعتزاز فخامته بكل العاملين فى وزارة النقل وبكل عامل مصرى على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية فى بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر". وأضاف: "يطيب لى أن أتوجه بالتهنئة لأبناء وعمال وزارة النقل المخلصين مقرونة بأطيب الأمنيات بالتوفيق الدائم لتحقيق التقدم والازدهار المنشود فى كافة قطاعات النقل، والذى شهد الانطلاقة الكبرى فى عهد الرئيس السيسى.. وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل الذى تقومون به فى خدمة المواطن المصرى وفى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات، فتحية لعمال وزارة النقل وكل عمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية". وتابع: "من موقع مشروع القطار الكهربائى بالعاصمة الجديدة أدعوهم لبذل الكثير من الجهد لإنهاء مشروعاتنا فى توقيتاتها المخططة وتكون هدية العاملين فى وزارة النقل إلى الرئيس السيسى وشعب مصر العظيم.. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أفضل لشعبها.. وكل عام وأنتم بخير".

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