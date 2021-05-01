صحف جنوب إفريقيا: الأهلي يعيش أسوأ حالاته بالوقت الحالي.. وبيتسو في مأزق

سلطت صحف جنوب أفريقيا الضوء بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد ساعات من وقوع المارد الأحمر فى مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فى قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدة أن نتائج الأهلى مع موسيمانى مذبذبة خلال الفترة الأخيرة، ولم يتمكن من مساعدة فريقه أمام الجونة فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أمس في الأسبوع 16 من بطولة الدوري المصري، ليبقى فى الوصافة برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن غريمه التقليدى الزمالك، صاحب الصدارة، برصيد 40 نقطة.

وكتبت صحيفة كيك أوف عنوان: «الأهلي يفشل تحت قيادة بيتسو موسيماني فى الوصول إلى قمة الدوري»، وأضافت، «فشل الأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى فى التحرك على بعد نقطة واحدة من متصدر الدوري المصرى الممتاز الزمالك بعدما تعادل 1-1 أمام الجونة مساء الجمعة».

وأبرزت الصحيفة الجنوب أفريقية تصريحات رولاني موكوينا، مدرب ماميلودي صن داونز، الذى قال إن الضغط يقع على الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بعد نتائجه الأخيرة. وأضافت فى تصريحاته بعد فوزه بالثلاثية المحلية مع البرازيليين في حملة 2019/20 ، استقال موسيماني لتولي دور نادي القرن في سبتمبر من العام الماضي - حيث حقق ثلاثية لعمالقة مصر.

وتابعت الصحيفة على لسان مدرب صن دوانز: لكن في الموسم الحالي، بعد خسارته أمام سيمبا في صدارة المجموعة الأولى، تم سحب نادي القرن الآن ضد النادي الذي خدم فيه لمدة ثماني سنوات.

وقال مقوينا : "علمنا التباديل منذ البداية، أنه يمكننا القيام برحلة إلى الجزائر أو رحلة إلى مصر لأنه كان من الواضح أننا لا نستطيع لعب بلوزد، ومن بين الوصيف، كان لدينا ثلاثة تبديلات فقط ومن بين الثلاثة، جميع الفرق في دور الثمانية هي فرق جيدة للغاية مع مدربين جيدين للغاية والأهلي متماثل. هم حاملو اللقب، لديهم الضغط للفوز باللقب والضغط للوصول الى الدور نصف النهائي".

كما أبرزت الصحيفة الجنوب أفريقية، موقف الأهلي في الدوري الممتاز، بعد التعادل المخيب أمام الجونة، والخسارة المفاجئة على يد سموحة، بالتأكيد على أن الفريق الأحمر يعيش أسوأ حالاته في الوقت الحالي، بعدما فقد فرص الوجود في القمة، بسبب الابتعاد عن نغمة الانتصارات.

كان موسيماني وجه إنتقاداً للاعبي الفريق عقب مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل 1//1 أمس بسبب التمركز الخاطئ في الكرات الثابتة، وعدم فرض رقابة صارمة على لاعبي الخصم خلال تنفيذ الكرات الثابتة. وأبدى المدير الفني للأهلي غضبه من تسجيل الجونة هدف التعادل أمس في الدقائق الأخيرة من مباراة الأمس، خاصة وأن الهدف الذي سجله الفريق الساحلي جاء من كرة ثابتة، وسبق أن طالب المدير الفني للأهلي لاعبه بالتعامل الجيد مع مثل هذه الكرات.

وقال موسيماني للاعبي الفريق عقب مباراة الأمس في تصريح مُقتصب: لقد حذرت كثيراً من مثل هذه الكرات.. وطالبت الجميع بالتعامل معها بشكل جيد.. هذا أمر مرفوض.