مرثا محروس: العمال هم العمود الفقري للدولة المصرية ولولاهم ما نهض الاقتصاد

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هنأت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمال مصر بمناسبة عيدهم الوطني الذي يوافق الأول من مايو من كل عام ،مؤكدة على أنه يعد عيدا للعمل والإرادة والقوة.

مرثا محروس: عمال مصر هم العمود الفقرى

وأكدت الناىبة مرثا محروس عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن عمال مصر هم العمود الفقري للدولة المصرية،لافتة إلي انه لولاهم ما كان الأقتصاد المصري والحالة التنافسية فى حالة نهوض دائم، بالرغم من وجود تحديات واجهت الدولة المصرية الفترة الآخيرة.

مرثا محروس توجه الشكر للعمال

ووجهت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كل الشكر لكل عامل استطاع العمل بضمير صالح وإيجابية تعزز من دوره في المجتمع و استطاع أن ينشئ بين يديه عمال آخرين يسيرون على نفس النهج.

هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد هنأت عمال مصر بعيدهم 2021،مؤكدة أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.