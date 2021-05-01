محمود القط:عمال مصر هم وقود البناء والطاقة الداعمة للإقتصاد المصري

/629416/محمود-القطعمال-مصر-هم-وقود-البناء-والطاقة-الداعمة-للإقتصاد-المصري

هنأ النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمال مصر بمناسبة عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدا على انهم وقود البناء و الإنتاج والطاقة الداعمة للإقتصاد والدولة المصرية .

كفاءة العمال المصريبن بالخارج

وأشار النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،إلي أن عمال مصر أحد أسباب نمو و ازدهار العديد من الدول العربية و الافريقية، و ليس مصر فقط، فمصر من الدول المصنفة بأنها دولة مصدرة للعمال لما يتمتع به العامل المصري من الاحترافية و القوة و الأمانة.

دور العمال المصريين فى التاريخ المصري القديم

ووجه عضو مجلس الشيوخ النائب محمود القط ،التحية و التقدير لعمال مصر في عيدهم،مؤكدا على أن العمال المصريين بكل فئاتهم و تخصصاتهم هم شريك رئيسي في بناء الوطن و الحفاظ عليه،لافتا إلي أنهم نموذج مشرف للمصريين خارج مصر،مشيدا بالدور الكبير للعمال المصريين في التاريخ المصري القديم و الحديث و في السلم و الحرب و سيظل العامل المصري أحد ركائز بناء الوطن و الحفاظ عليه.

هذا وهنئت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر بعيدهم 2021،مؤكدة أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.