دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب عماد خليل خلال 120 يوم عمل برلماني

/629417/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-عماد-خليل-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

يحوز مجلس النواب الحالي على مجموعة من الوجوه الواعدة، والتي حازت قبل وصولها إلى المجلس، على ثقة رئاسية، تمثلت في وقوع الاختيار عليهم للتعيين ككفاءات نوعية تحت القبة، وبينهم النائب عماد خليل، أحد ألمع كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يملك رصيدا من الخبرات المهنية والعلمية والعملية، التي تعاونه على تأدية مهامه النيابية على أكمل وجه.

ويرصد دوت الخليج، حصيلة الأداء التشريعية والرقابي للنائب عماد خليل، على مدار 120 يوما منذ بدأ أعمال مجلس النواب الحالي، بداية من 12 يناير الماضي، وهي الجهود الكبرى التي نستهلها بإلقاء الضوء على محطات من نجاح وتألق خليل قبل وصوله إلى أروقة النواب، فهو حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة، وحاصل على دبلومة دراسات حقوق الإنسان من المعهد الدنماركى، وحاصل على دبلومة القيادة الحكومية عام 2019 من جامعة ميزورى بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على دبلومة فى تنمية المهارات البحثية بالتحليل السياسى، وحاصل على دورة أكاديمية ناصر العسكرية – دورة المحررين العسكريين –بدرجة ممتاز.

وقد عمل صحفيا بجريدة وطنى وصولا لدرجة مساعد رئيس تحرير من 2003 حتى 2010، وعمل كاتبا صحفيا فى جريدة المصرى اليوم من 2010 حتى الان، وعمل رئيسا لتحرير عدد من البرامج في قناة التحرير والمحور ودى ام سى وإكسترا، كما عمل مستشارا إعلاميا لقناة ten من 2017 حتى الآن ورئيس تحرير إحدى البرامج، ومديرا للإعداد والتقديم بقناة ctv ومستشار التحرير فى القناة من 2019 حتى الآن، ومستشار إعلامى للمعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من 2019 حتى الآن، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لرجال الأعمال والمصريين فى الخارج من 2019 حتى الآن، بخلاف كونه رئيس لرابطة صحفى الملف القبطى من 2011 حتى الآن.

بدايات موفقة

10 يناير، أعرب النائب عماد خليل، عن سعادته بخبر تعيينه بمجلس النواب خاصة أنه جاء في مناسبة سعيدة وهى عيد الميلاد المجيد، وكان العيد بالنسبة له عيدين، ليس فقط لتعيينه بمجلس النواب، وهو شرف كبير وتكريم كبير جدًا، وذلك لثقة رئيس الجمهورية في الشباب، وفى هذا الجيل من الشباب، وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، هذا الكيان الذى خرج منه كوادر سواء على المستوى التنفيذي فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبى من خلال وجود 31 نائب في البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.

وأشار خليل إلى أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية بحكم عمله كصحفى، موضحا أنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكى يكون هناك سياسة بمفهوم جديد، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن

11 يناير قال النائب عماد خليل، عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أجندة متكاملة وضعتها لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في كافة المجالات، وعلى رأسها الصحة وتطوير المنظومة التعليمية في أسرع وقت، بالإضافة للتحول الرقمي للدولة، إلى جانب مواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن أجندته الخاصة تتضمن اهتمامات كبيرة من بينها مجال المواطنة الذي حققت الدولة فيه الكثير من النجاحات باعتباره متخصصا في هذا المجال على مدى عمره الصحفي، مشيرا إلى أن من بين ما سيسعى لتحقيقه سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي توافقت عليه الكنائس المصرية، والمتواجد لدى الحكومة، مشددا على ضرورة استكمال تحديث البنية التشريعية للدولة.

وأعرب خليل، عن ثقته في أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيكون لهم دور كبير في العمل البرلماني بأدائهم، مشيرا إلى أن اثنتين من نائبات التنسيقية زارتا مستشفيات العزل، وكذلك مصانع تعبئة الأكسجين الطبي للوقوف على احتياجاتهم لمساعدة الحكومة في التصدي لجائحة «كورونا».

وأكد أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يولون أهمية لتمكين مختلف الفئات الاجتماعية وعلى رأسهم الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، متابعا «لدينا إستراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية العاجلة والتنمية المستدامة والتي صاغتها الدولة في إستراتيجية مصر 2030».

19 يناير، طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الاعلام، بتقديم استقالته من الحكومة بعد فشله في إحداث أي تقدم في الوزارة منذ أن تم تكليفه بها، مؤكدا حينها أنه كان هناك إجماع بين النواب خلال الجلسة العامة اليوم على فشل الوزير في تقديم أي رؤية جديدة في هذا الملف الهام، مشيرا إلى أن وزير الإعلام تفرغ للصراعات التي خدمت مخططات الجماعة الإرهابية والقنوات المعادية، بدلا من أن يقدم استراتيجية جديدة تخدم العمل الإعلامي الوطني.

وشدد خليل على أنه لابد من أن تكون وزارة الإعلام على القدر المطلوب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن هيكل خالف الدستور والقانون بالجمع بين منصبي وزارة الاعلام ورئيس مجلس ادارة مدينة الانتاج الإعلامي، حيث إن المادة 166 من الدستور، التي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى، ويجب عليه رد كل المبالغ التي تقاضاها عن توليه رئاسة مدينة الانتاج الإعلامي.

وأشار خليل إلى أن وسائل الإعلام تمثل الأداة الحقيقية للتنوير وفهم المواطنين لما يُحاك بمصر من مخططات تخريبية وإرهابية لهدمها وتدميرها، متسائلا في الوقت ذاته، كيف يمكن تحقيق هذه الرؤية التي دائما ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في ظل وجود وزير لايدرك أهمية منصبه؟، مؤكدا أن بيانه أمام البرلمان اليوم كان مبنيا على تطلعات مستقبلية وهمية، كالتي وعد بها عندما تولى الحقيبة الوزارية.

رقابة صلبة

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2 فبراير، طالب النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي بإجراء حوار مجتمعي مع أولياء الأمور حول نظام التعليم بالثانوية العامة، مشددا على ضرورة الاستماع لوجهة نظرهم في هذا النظام في شكل حوار يتضمن الرأي و الرأي الأخر، وهو ماورد حينها خلال الجلسة العامة للمجلس والتي شهدت الاستماع للموقف التنفيذي بخصوص برنامج وزارة التربية والتعليم و الخطة المستقبلية للوزارة خلال المرحلة القادمة.

وطالب خليل بدعم مدارس الراهبات قائلا: إنهم لا يستهدفون الربح، موضحا أن هذه المدارس تكلفت ما يقرب من مليون جنية لكل مدرسة لإعداد البنية التحتية و توفير التابلت وإعداد وسائل الاتصال، كما طالب التوسع في بناء المدارس خاصة في بني سويف بما يخدم المواطنين في ظل الزيادة السكانية .

2 فبراير، وجه النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، تساؤلا لوزير الأوقاف عن ما قدمته وزارة الأوقاف لمواجهة ما تتعرض له مصر من سموم من بعض الفضائيات من جماعات الفكر المتطرف الذى يغزو عقول أولادنا، وقال "خليل" خلال تعقيبه على بيان وزير الأوقاف حينها: "لا يوجد تنسيق بين وزارات الأوقاف والثقافة والإعلام بشأن تجديد الخطاب الدينى الذى نسمع عنه فى القاعات المغلقة فقط".

2 مارس، كان النائب أحد أبرز الحضور في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية، وقال حينها إن الأكاديمية الوطنية دورها مهم ، ويؤكد ثقة القيادة السياسية في تجربة ثرية كان لها اثر كبير في نجاح التجربة، وتساءل: هل سيتم زيادة في البرامج الخاصة للأكاديمية، وهل التواصل مستمر مع خريجي الأكاديمية ؟ وما هي خطط الاكاديمية في مرحلة كورونا ؟.

11 مارس، التقى النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حيث تم مناقشة المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وفي مقدمتها المنطقة اللوجستية والميناء الجاف في كوم أبوراضي، والتي ستقام علي مساحة 100 فدان، باستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه تقريبا، وستوفر المئات من فرص العمل لأهالى بنى سويف وتخدم المناطق التنموية للمحافظات المجاورة.

وأكد النائب عماد خليل دعمه الكامل للمشروع فى ظل توجه الدولة المصرية بالمشروعات التنموية التى تتم حاليا.

المواطنون أولاًَ

12 مارس، تقدم النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء لإدراج شهداء مصر في ليبيا وأسرهم ضمن صندوق رعاية الشهداء، واستند النائب في طلبه لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب الصادر في ١٦ فبراير ٢٠١٥.

وقال البرلماني: إنهم استشهدوا إثر الاعتداء الوحشي الغاشم من تنظيم داعش الإرهابي، بمدينة سرت الليبية في فبراير ٢٠١٥، لافتًا إلى أن الطلب يأتي تحت مظلة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

7 إبريل، حضر صالون نقاشي علي التطبيق الافتراضي "كلوب هاوس" بعنوان "المصريون في الخارج.. جسور التواصل"، للحديث عن حقوق وواجبات المصريين بالخارج والتحديات التي تواجههم وسبل التواصل بينهم وبين وطنهم وبعض تجارب النجاح، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وماري اسكندر عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية.

28 إبريل، حضر اجتماعًا لبحث المزيد من التعاون بين وزارة الهجرة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار مبادرة "شباب الدارسين المصريين بالخارج"، وخلال اللقاء، أبدى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استعدادهم وترحيبهم بالتعاون مع الشباب أعضاء البرلمان اليوناني والقبرصي، حيث أن هذا يتماشى مع النهج المشترك بين وزارة الهجرة وتنسيقية شباب الأحزاب في دعم الشباب، فضلًا عن ترحيبهم لمزيد من التعاون في إطار مبادرة "شباب المصريين الدارسين بالخارج".

كما اقترح أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الاجتماع استمرار عقد اللقاءات الافتراضية مع شباب الدارسين بالخارج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبدورها رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالاقتراح لما له من أهمية كبيرة في التواصل مع شبابنا في الخارج وتعزيز صلته بوطنه الأم. وتناول الاجتماع، عقد لقاءات بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب المصريين الدارسين بالخارج، وكذا من الشباب من الجاليات المصرية بالخارج، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات الافتراضية عبر الفيديو كونفرانس.

كما تم استعراض جهود شباب الدارسين بالخارج في دعم القضايا المصرية، وفي هذا الصدد أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى اجتماع الشباب حول دعم ملف حقوق مصر المائية ولقائهم مع وزير الموارد المائية والري، للتعرف على الحقائق الخاصة بهذا الملف.