/629418/تطورات-جديدة-في-الحالة-الصحية-لـ-سمير-غانم-بعد-نقله-للعنايه-المركزة

كشفت مصادر مقربة من الفنان سمير غانم بعد استقرار حالتة الصحية، عن المشاكل التي عانى منها خلال الساعات الأخيرة من خلل في وظائف الكلى التي أدت إلى دخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات حالة سمير غانم الصحية بعد تداول أنباء تفيد إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إصابة زوجته دلال عبدالعزيز وابنته دنيا سمير غانم.

أوضحت المصادر بوضع سمير غانم تحت أجهزة التنفس بمجرد وصوله إلى المستشفى مساء أمس خوفًا من تدهور حالته الصحية بسبب تقدمه في العمر، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في رئته ودخوله في مرحلة خطيرة من المرض.

نُقل سمير غانم إلى مستشفى المهندسين بعد تدهور حالته الصحية بينما نقلت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي أصيبت أولًا بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى بالقرب من طريق السويس لتلقي العلاج اللازم.

بداية تسلل فيروس كورونا داخل عائلة سمير غانم

كانت بداية تهديد الفيروس لعائلة سمير غانم عن طريق ابنته دنيا سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز منذ أسبوعين، ما أدى إلى وقف تصوير مسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام، والذي أصيبت من خلاله دنيا سمير غانم وعدد من طاقم العمل منهم هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، تدهورت حالة دلال عبدالعزيز ما أدى إلى دخولها المستشفى، بينما تعافت ابنتها دنيا سمير غانم بعد إجراء المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية.

أجرت الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد مسحة طبية للاطمئنان على حالتهم بعد إصابة أختها دنيا ووالدتها دلال، ولكن ثبت إيجابية نتيجة إيمي، بينما تعاف زوجها حسن الرداد من الفيروس بعد إجراء المسحة الثانية، ليأتي الدور على سمير غانم حيث نقلت له عدوى فيروس كورونا عن طريق زوجته دلال، ولكنه لم يتحمل المرض وسرعان ما نقل إلى العناية المركزة تحت أجهزة التنفس.

الجدير بالذكر، أنه انزعج العديد من الجمهور ومشاهير الوسط الفني بأنباء تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، واخذوا في تداول صور للثنائي طالبين الدعاء لهم بالشفاء العاجل كان على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، والفنان عمرو سعد، وآيتن عامر، والإعلامي رامي رضوان.