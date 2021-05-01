سيف الوزيري: ستادات سيكون لها دور في تدشين ستاد الأهلي..وفرعين للأحمر بالمحافظات

/629420/سيف-الوزيري-ستادات-سيكون-لها-دور-في-تدشين-ستاد-الأهليوفرعين-للأحمر-بالمحافظات

أكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة ستادات ، أن الشركة سيكون لها دور كبير في تدشين ستاد الاهلى، وقال سيف الوزيرى في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة.

قال: " وضع حجر الأساس لستاد النادى الاهلى خطوة رائعة تعكس توجهات الدولة المصرية في دعم الرياضة في مختلف المناحى".

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ويضيف سيف الوزيرى:"عقد الاهلى بشأن انتفاع ملعب ستاد السلام مستمر ، ووفقا للعقد يمكن الاهلى أن يخرج من هذا العقد حال تدشين استاده الجديد".

وأكمل رئيس شركة ستادات:"لدينا توجه بأن يكون لنا دور كبير في ستاد الاهلى ، وسنتواصل مع الاهلى ليكون له فرع أو فرعين أخرين في المحافظات ، وكذلك باقى الأندية".

وعن الزمالك علق سيف الوزيرى:" الزمالك لم يتحدث معنا ولكننا على مسافة واحدة من كل الأندية ، وتحدثنا في وقت سابق على ضرورة وجود فرع للزمالك بالصعيد ، وضع التعاقد الحالي والالتزامات المادية تجاه الاهلى تجعلنا أكثر تفاعل مع القلعة الحمراء ولكن في المستقبل سوف نسعى للتواصل مع كل الأندية للسير على نفس الخطى".

وعن قناة الاهلى قال سيف الوزيرى:" سوف يتم تطوير المحتوى بشكل كبير في الفترة المقبلة، وسيكون المستوى يليق بالاهلى ويحقق أحلام جماهيره".

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت امام فريق المقاولون العرب والتي انتهت بنتيجة 2/2.

ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

الفارس الأبيض خيب الآمال بتعادل مع المقاولون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، مما يجعل الفارق يتسع مع الأهلي حال فوز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت (1)

الزمالك لا يزال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 36 نقطة وثلاث مباريات أقل،

ويأمل الفريق السماوي مواصلة مسلسل الانتصارات، حيث يعلم صعوبة المعركة ولكن سيقاتل بكل قوة من أجل تعزيز رصيده من النقاط للاستمرار في التعمق بالمربع الذهبي وعدم الخروج منه.