/629421/محمد-عمارة-رمضان-صبحي-بيحب-نفسه-ولو-مكانه-كنت-تركت-الأهلي-أيضا

تحدث محمد عمارة لاعب الأهلي السابق عن ملف رمضان صبحي مؤكدا أن موقف اللاعب صحيح، مشددا أنه لو تلفى نفس العرض كان سيقبله بكل تأكييد، مشددا أن خلافاته أثرت سلبيا على مستقبله.

وقال محمد عمارة: " تحدثت عن الإحتراف في ملف رمضان صبحي، ولو عرض عليا نفس العرض وأنا في الأهلي هروح بيراميدز".

ووضح محمد عمارة: " رمضان صبحي اليوم اللي قضاه في الأهلي مثل 10 سنين في أي نادي اخر، ولم أسعى للصدام مع مانويل جوزيه في النادي الأهلي، وعند تواجدي في القلعة الحمراء لم يكن جليبرتو يلعب في مركز الظهير الأيسر، لكني شخص بيزهق بسرعة ودا غلط جدا وبيخسرني ناس كتير".

تصريحات محمد عمارة مع أحمد شوبير

وواصل عمارة: " تلك الأحداث اثرت عليا بالسلب، ولم تلعب دور في ظهوري مثل الأخرين الذين تسللوا للظهور ، وأحيانا اقول لنفسي أين أنا في هذا الوقت والعديد من زملائي سبقوني بمراحل .

وواصل : " رمضان صبحي شخص يحب نفسه للغاية، ويفعل كل شئ من أجل شخصه، ولذلك هو يريد دائما نادي أفضل لمجاورة محمد صلاح والنني و تريزيجية على سبيل المثال".