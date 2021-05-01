/629422/الجمهور-ينتقد-مسلسل-حرب-أهلية-الحلقة-18 أحداث-مستفزة-وحبكة-درامية-سيئة

شهد مسلسل حرب أهلية الحلقة 18، بطولة الفنانة يسرا، محاولة يوسف الذي يجسده الفنان باسل الخياط ابتزاز زوجته فريدة "أروى جودة" لينتقم منها بعد اتفاقها مع طليقته يسرا عليه.

دوت الخليج يكشف رد فعل الجمهور على مشهد ابتزاز يوسف لزوجته فريدة في مسلسل حرب أهلية الحلقة 18 من خلال فيديو وتعديه عليها بالضرب والسب دون وجه حق.

يجسد يوسف خلال أحداث مسلسل حرب أهلية شخصية الرجل القوي الذي لا يستطيع أحد هزمه، وبناءًا عليه يتصرف تصرفات غير منطقية تجاه زوجته بعد اتفاقها مع يسرا للانتقام منه، فيقوم بتهديدها بصور وفيديوهات لها في بيتها، واجبارها على العودة معه إلى المنزل وإلا سيرسل تلك الفيديوهات لوالدها، بجانب حبسها ومنعها من الحديث مع أي شخص، والاعتداء عليها بالضرب دون أي رد فعل منها.

أثار المشهد غضب جمهور ومتابعي مسلسل حرب أهلية، مؤكدين بأن مشهد غير منطقي أن تخاف فريدة من تهديدات زوجها لها، وكان عليها أن تلجأ للشرطة وتقدم بلاغا ضده ليتكفل القانون بحمايتها وحفظ حقها لأنه قام بتصويرها دون علمها، وأعرب الجمهور عن تعجبهم بشأن كيف يقوم زوج بفضح زوجته ففي النهاية ستكون الفضيحه عليه أكبر.

انتقادات جمهور حرب أهلية على مشهد تعدي يوسف على فريدة

انتقدت أحد المتابعين، المشهد، قائلة: "أروى جودة في حرب أهلية سايبة جوزها يمرمط فيها عشان طلع مصورها معاه، اللي هو حاجة كدة مشهد هندي مفيش أي تفكير، ماتروحي تبلغي عنه ولا تقولي لأبوكي ماهو جوزك ياغبية انت مش حد غريب، دي فضيحة ليه هو بيصور مراته، مفيش بأي ربع جنيه سيناريو".

وقالت الأخرى: "مسلسل اللامنطقية والقصص العباطة، مسلسل حرب أهلية"، ووصفها البعض بأنها حبكة درامية سيئة وفكرة معروفة وردود عليها بقوانين وإجراءات رادعة.

مسلسل حرب أهلية

يذكر، أن مسلسل حرب أهلية من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويعرض المسلسل يوميًا على قناة CBC، في الساعة 7:45 مساءً، والإعادة في 12:45، والساعة 9:15.