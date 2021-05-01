/629423/محمد-عمار-يكشف-تفاصيل-خلافه-مع-معلول-ويؤكد-موسيماني-مدرب-محظوظ

كشف محمد عمارة لاعب النادي الأهلي السابق أنه وضح الأمور لعلى معلول ، مشددا على ضعف المستوى الفني للمارد الأحمر مع بيتسو موسيماني.

وقال عمارة: " خلافي مع على معلول كان رياضي فقط ولم أكن أقصد منه أي شئ، وأتصلت به عبر الهاتف وتحدثت معه، وحزين على عدم توجيه دعوة لي في ستاد الأهلي الجديد".

وواصل عمارة: " مصطفى محمد لاعب مميز وقوي ومقتنع به في أيام لعبه في طنطا، وغير مقتنع بوالتر بواليا ، لاعب النادي الأهلي الحالي".

محمد عمارة يوضح خلافه مع على معلول لاعب الأهلي

وزاد عمارة: " موسيماني مدرب محظوظ، وحتى الأن غير مقتنع به في وبأداؤه الفني مع الأهلي على الرغم من البطولات التي حققها الجنوب إفريقي".

واضاف محمد عمارة: " تحدثت عن الإحتراف في ملف رمضان صبحي، ولو عرض عليا نفس العرض وأنا في الأهلي هروح بيراميدز".

محمد عمارة: «رمضان صبحي بيحب نفسه.. ولو مكان كنت تركت الأهلي أيضا»

واستكمل محمد عمارة: " رمضان صبحي اليوم اللي قضاه في الأهلي مثل 10 سنين في أي نادي اخر، ولم أسعى للصدام مع مانويل جوزيه في النادي الأهلي، وعند تواجدي في القلعة الحمراء لم يكن جليبرتو يلعب في مركز الظهير الأيسر، لكني شخص بيزهق بسرعة ودا غلط جدا وبيخسرني ناس كتير".

واستكمل عمارة: " أتقدم بالشكر للمهندس هاني أبو ريدة والمهندس أحمد شعرواي، هما خطوة مهمة للغاية في حياة ومسيرة محمد عمارة الرياضية ".

تصريحات محمد عمارة مع شوبير

وأضاف عمارة: " الكابتن فتحي مبروك سخن الجوهري عليا في تدريبات المنتخب ولذلك ابعدني عن التشكيل الأساسي للمنتخب المصري، وهي أسوء فترة إدارية في تاريخ الفراعنة".

وواصل عمارة: " مصطفى محمد لاعب مميز وقوي ومقتنع به في أيام لعبه في طنطا، وغير مقتنع بوالتر بواليا ، لاعب النادي الأهلي الحالي".

وزاد عمارة: " موسيماني مدرب محظوظ، وحتى الأن غير مقتنع به في وبأداؤه الفني مع الأهلي على الرغم من البطولات التي حققها الجنوب إفريقي".