جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذى يوافق الأول من مايو من كل عام، وذلك للمشاركة فى تكريم عمال مصر الثروة الحقيقية التى تعتمد عليها مصر فى تحقيق التنمية والازدهار.





وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن عمال مصر هم سواعدها التى تعتمد عليها فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها، وأنهم يساهمون فى تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاريا لتوثيق هذا الحدث الهام وتكريم عمال مصر المتميزين. وأشار إلى أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمى والتقدم التكنولوجى الذى تشهده مصر حاليا، وأكد أن البريد المصرى يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية التى توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة فى تاريخ الوطن. جدير بالذكر أن مقاس الطابع (3 سم فى 5 سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـQR Code التى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البريد: إصدار طابع بريد تذكارى بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.