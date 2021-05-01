فيديو- محل عطارة.. حياة كريمة يحقق حلم الست فاطمة

جدة - نرمين السيد - وذهب برنامج حياة كريمة، إلى منزل "الست فاطمة"، حيث أشاد جيرانها بها قائلين إنها: "ست مكافحة وبتشتغل وبتصرف على أولادها الـ3 ووالدتها المريضة".

وتحدث الست فاطمة لـ"حياة كريمة"، موضحة أنها كانت تقيم فى أسيوط، لكنها انتقلت إلى المحلة منذ 8 سنوات، من أجل البحث عن رزق لها.

وأوضحت الست فاطمة: "أنا متعلمتش ومدخلتش مدارس وكان نفسى أتعلم، ومن وأنا عندى 8 سنين كنت بشتغل، واشتغلت فى كل حاجة، لكن عمرى ما روحت لحد أقوله إنى جعانة وعمرى ما أخدت حاجة من حد، ونفسى أفتح محل عطارة".

وحقق "برنامج حياة كريمة" حلم الست فاطمة، حيث جهز محل عطارة لها، وتم فرشه بالبضاعة، كما تم دفع إيجار المحل لمدة 6 أشهر.

البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم أبوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.