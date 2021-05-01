بتوجيهات من السيسى .. إرسال 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن إرسال 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها فى التصدى لوباء فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز تنفس صناعى، و100 سرير طبى، و20 جهاز رسم قلب، و30جهاز صدمات كهربائية، و50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل.





وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات. وأكد مجاهد حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات فى إطار دورها الريادى، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من دولة الصين، ودولة إيطاليا فى بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والإفريقية.

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