فيديو- دقيقة رمضانية.. حكم صوم من يسب الدين فى نهار رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح عاشور، أن سب الدين معصية تدخل فى دائرة الكبائر، مضيفًا: "لا أقول أنها تخرج الإنسان من الملة لأنه لا يقصد إهانة الدين".

ودعا المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية، إلى تنزيه اللسان عن سب الدين أو إخراج أى لفظ يسىء لأحد، لافتًا إلى أن من سب الدين صومه صحيح من ناحية الفقه ولكنه أخذ معصية وقد تكون كبيرة تقلل من ثواب الصوم أو تبطل ثواب الصوم.