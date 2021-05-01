جمعة: شيم الكرام العفو عند المقدرة والعطاء الجميل هو من يحفظ العهد والعشرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن من شيم الكرام العفو عند المقدرة والعطاء الجميل هو الذى لا من فيه على المعطى، وأن الكريم هو من يحفظ العهد والعشرة، وأن سابق المودة والتحية الجميلة هى الخالصة لوجه الله وتبذل للفقير قبل الغنى وللضعيف قبل القوى.





وأضاف وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم: "إن القرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال, كيف لا ؟ وهو كلام الله، أعذب الكلام وأعظمه وأحسنه وأبلغه وأصدقه، فمن وجوه الكمال المعنوى يحدثنا القرآن الكريم عن الصبر الجميل، فيقول سبحانه : " فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ"، والصبر الجميل : هو الذى لا شكوى معه، وهو الذى يوفى فيه الصابرون أجرهم بغير حساب، قد يكون صبرًا على الطاعة، قد يكون صبرًا عن المعصية، قد يكون صبرًا عند الشدائد، قد يكون صبرًا وكظمًا للغيظ ، يقول سبحانه : " وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"، هو صبر الرضا عند القضاء والقدر، إذا ابتلى الله ( عز وجل) عبده فى ولده أو فلذة كبده أو فى حبيب له قال لملائكته: ياملائكتى قبضت فلذة كبد عبدى، فماذا كان منه، يقولون: حمد واسترجع ، أى قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول رب العزة سبحانه : ابنوا لعبدى هذا بيتًا فى الجنة وسموه بيت الحمد، "إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

ومن أجمل ما جاء فى صبر الرضا ما كان من التابعى الجليل سيدنا عروة بن الزبير بن العوام حين فقد ابنًا من أبنائه وابتلى فى الآونة نفسها بقطع ساقه، فقال راضيًا محتسبًا : اللهم إنك إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أعطيت، لقد أعطيتنى أربعةً من الولد فأخذت منى واحدًا وأبقيت لى ثلاثة، وأعطيتنى أربعة أطراف يدين ورجلين، فأخذت منى واحدًا وأبقيت لى ثلاثة، ودخل عليه إبراهيم بن محمد بن طلحة قائلًا : أبشر يا أبا عبد الله فقد سبقك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة، فقال ما عزانى أحد أحسن مما عزيتنى به، هذا هو الصبر الجميل، وهناك الصفح الجميل، حيث يقول رب العزة لنبينا (صلى الله عليه وسلم) : " فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ"، وهو الصفح الذى لا مَنَّ معه، وهو ما كان من حبيبنا (صلى الله عليه وسلم)، فعلينا أن نتعلم من أخلاقه ومن هديه وصفحه وعفوه وسماحته ورحمته (صلى الله عليه وسلم)، عندما دخل مكة فاتحًا منتصرًا وهم الذين آذوه وأخرجوه وآذوا أصحابه قال قولته المشهورة التى سجلها التاريخ بحروف من نور : يا أهل مكة ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال (صلى الله عليه وسلم): "اذهبوا فأنتم الطلقاء".