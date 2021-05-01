فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: عمر بن الخطاب أتقن مهمة رئيس الدولة

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه، وكيف أتقن مهمة رئيس الدولة، ولملم شتات البلاد، واستعان بالصحابة ووظف مهاراتهم وعقولهم لينجز هذا المنجز الضخم.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء السبت: "سيدنا عمر - رضى الله عنه - أول من منح جوائز لحفظة القرآن الكريم"، مضيفا أنه أيضا يعتبر أول من وضع أسلوب التكافل والمواطنة فى الدولة خلال عهده. وتابع: "الجديد اللى عمله سيدنا عمر إن أنا مش بس بتكلم عن التزام الأفراد، ده كمان العبد لما كان لسه ثقافة العبيد موجودة، بدأ يطرح سؤال إن العبد ليس مكتمل الأهلية فى التصرف ودى تشبه الطفل فى التصرف، فسيدنا عمر عمل ابتكار كأنه بيعتمد ذمة من يشبه الطفل، وحدث عندما تصرف عبد من المسلمين فأرسل بمفرده مكتوبا لمن فى الحصن وقال لهم لكم منا الأمان، فصاح المحاصرون لقدم أمنتمونا، فرد المسلمون عليهم لم نؤمنكم أما العبد ليس بشىء، فأرسل المسلمون لسيدنا عمر فأرسل إليهم بإنفاذ أمان العبد".

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