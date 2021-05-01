مجمع البحوث الإسلامية: عمال مصر نموذج يقتدى به في الإخلاص  

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عمال مصر في عيدهم السنوي والذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أن الأمم والشعوب لا ترقى ولا تنهض إلا بالعمل المخلص وبكل أبنائها من العاملين على اختلاف مواقعهم وأماكنهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن هذه الذكرى الطيبة هي فرصة لتوجيه الشكر لكل عمال مصر قديمًا وحديثًا، فهم نموذج يُقتدى به في العمل والإخلاص، فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجدّ والاجتهاد من أجل وطنهم؛ خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر والتي تتطلب مزيدًا من الإخلاص والتفاني في العمل؛ لأجل تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأضاف عيّاد أن مصر في حاجة إلى أن يبذل أبنائها كل جهودهم في العمل كل في موقعه خاصة في ظل التحديات الحالية، حتى يتسنى لهم وضع وطنهم في مصاف الدول المتقدمة، فإن الأمم لا تُبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها.

كما وجّه الأمين العام التحية بشكل خاص لكل الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وموظفين وعمال، والذين أثبتوا بما يقومون به من دور بطولي خلال الأزمة الحالية أنهم يمثلون نموذج العامل المصري المعتز بوطنيته والحريص على مجتمعه، فهم لا يقلون أهمية عن الجندي المحارب في ميدان المعركة.