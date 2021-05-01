أدان فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الانفجار الإرهابي الأليم الذي استهدف مقاطعة "لوجار" بأفغانستان بواسطة سيارة ملغومة، ما أسفر عن مقتل ٢٧ شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات، بينهم طلاب في المرحلة الثانوية.

وشدد الأزهر على رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتلك العمليات الإرهابية البغيضة التي تستهدف الأبرياء، وتروع الآمنين، وتهدم بنيان الله في أرضه، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع وتضافر الجهود كافة، والوقوف صفًا واحدًا من أجل القضاء على هذا الإرهاب اللعين، الذي يهدد أمن العالم واستقراره.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر خالص التعازي لجمهورية أفغانستان، قيادة وحكومة وشعبًا، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر يدين التفجير الإرهابي بإقليم لوجار في أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.