/629424/محمد-إسماعيل-لعمال-مصر-في-عيدهم-ترس-من-تروس-ماكينة-التنمية

هنأ النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب،وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمال مصر فى عيدهم الوطني والذي يوافق الاول من مايو من كل عام ،قائلا:"كل عام وكل ترس من تروس ماكينه التنميه طيب،وكل عام وكل يد عامله ساهمت في بناء مصر الحديثه بخير".

وتابع النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،"دمتم ودامت مصر بكم ما أسعد أن يرى العامل ثمار عمله و أثرها فى مسيرة التنمية ".

عمال مصر يد الدولة للإنتقال للجمهورية الثانية

واكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،ان عمال مصر هم يد الدوله القوية نحو الانتقال إلي الجمهورية الثانية،لافتا إلي أن الدولة المصرية لا تنتظر عيد العمال حتي تهتم بهم وتكرمهم وتقدم لهم كل سبل التقدير والاعتزاز علي مجهودهم في دفع عجلة التنمية.

هذا وهنئت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،عمال مصر بعيدهم 2021،مؤكدة أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.