مسيرة طاغية ملطخة بالدماء..من هو همام عطية زعيم أجناد مصر قبل الاختيار 2 الحلقة 19

/629425/مسيرة-طاغية-ملطخة-بالدماءمن-هو-همام-عطية-زعيم-أجناد-مصر-قبل-الاختيار-2-الحلقة-19

شهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18 بطولة أحمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز، استهداف الأجهزة الأمنية لخلية أجناد مصر بقيادة الإرهابي همام عطية، الذي ارتكبت 25 علمية إرهابية خلال 3 سنوات بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013، وقام بتجسيد همام عطية الفنان محمد علاء.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن شخصية همام عطية زعيم خلية أجناد مصر الذي ارتكبت 25 عملية إرهابية، بعد ظهوره في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18

من هو همام عطية

اسمه الحقيقي همام محمد أحمد عطية، يبلغ من العمر 36 عامًا، ولد في القاهرة وخاصة بشارع الشيخ أحمد بدري بمنطقة المرج، سافر مع الده إلى فرنسا وهو في سن 18 وعمل معه طباخًا، وهناك التقي بأحد أتباع تنظيم القاعدة الذي أقنعه للسفر إلى أفغانستان.

بداية انضمام همام عطية لقاعدة داعش

تلقي همام عطية العديد من التدريبات العسكرية في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وفي سنة 2011 ذهب إلى العراق ليعمل خبير في المتفجرات مع تنظيم داعش، وعاد إلى مصر سنة 2012 بعد ثورة 25 يناير، أصبح هناك مسؤول عن تصنيع والاشراف على المتفجرات التي استخدمها انصار بيت المقدس في كل عملياته الانتحارية ضد رجال الجيش والشرطة.

انشقاق همام عطية عن تنظيم داعش

انشق همام عطية مع محمد أحمد العشماوي، والضابط عصام رامي بعد فصله عن تنظيم داعش وأسس كلًا منهما تنظيم منفصل، فأسس همام خلية باسم أجناد مصر في ديسمبر عام 2013، وكان يجمع الشباب ويعلمهم كيفية تصنيع العبوات الناسفة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل، وكانت أولى عملياته قسم شرطة الطالبية، ومترو البحوث.

عمليات نفذتها خلية أجناد مصر بقيادة همام عطية

نفذت خلية أجناد مصددر العديد من الأعمال الإرهابية منها استهدف الشرطة مثل: "استهداف القوات الأمنية بميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، واستشهاد العميد طارق المرجاوى وإصابة 4 شرطيين اخرين، تفجير سيارة العميد أحمد زكى بقطاع الأمن المركزي في مدينة أكتوبر ما تسبب في استشهاده، تفجير نقطة مرور بميدان لبنان وأسفر عن استشهاد الضابط محمد جمال، انفجار عبوتين بمحيط قصر الرئاسة في الاتحادية ما أدى إلى استشهاد ضابطين من قطاع المفرقعات المقدم محمد لطفي، والعقيد أحمد عشماوي، أثناء محاولتهما إبطال مفعول العبوتين، تفجير موقع محيط وزارة الخارجية وأسفر عن استشهاد ضابطين ومن قوات الأمن وهم خالد سعفان ومحمد أبوسريع وإصابة عدد 6 مجندين في الحادث.

ولن تقتصر أجناد مصر على ضرب الشرطة فقط بل قامت بالعديد من الأعمال أسفرت عنها استشهاد مواطنين مدنيين، منها: "زرع عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة وأسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 9 مواطنين اثناء تواجدهم أمام المبنى، استهداف أتوبيسات نقل عام بشارع مصطفى النحاس وأسفر عن إصابة 7 مواطنين، استهداف سينما رادوبيس بمنطقة الهرم في الجيزة بعبوة ناسفة وتم أبطال مفعولها".

كيف تمكنت الشرطة في الإمساك بهمام عطية

انتقل همام عطية، للإقامة في منطقة الطوابق المزدحمة، بصحبة زوجته وأبنائه الـ9، وتمكن قطاع الأمن الوطني في أبريل 2015، من تحديد ورصد مكان اختبائه، من خلال القبض على عدد من العناصر المرتبطة به، والذين أرشدوا عن مكانه، ونجحت الشرطة في القضاء عليه.

وفي 2017، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد همام عطية المتهم في تنظيم أجناد مصر لوفاته، وبإعدام 13 من عناصر التنظيم.