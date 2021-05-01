/629426/محمد-عمارة-الأهلي-ظلمني-ولو-ترشح-محمود-طاهر-أمام-الخطيب-سأختاره-للرئاسة

اكد محمد عمارة أنه مازال يحب محمود طاهر رئيس الأهلي و في حال ترشحه امام الخطيب ساسانده، مشددا أن بيتسو موسيماني مدرب عادي ومحظوظ،

وقال محمد عمارة: " لم أعمل مع محمود طاهر في النادي الأهلي، وليس لدي خلاف مع أي مجلس إدارة النادي الأحمر، وعمري ما محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء طلب مني شئ ولا أحد مثلي".

وزاد عمارة: " الكابتن فتحي مبروك سخن الجوهري عليا في تدريبات المنتخب ولذلك ابعدني عن التشكيل الأساسي للمنتخب المصري، وهي أسوء فترة إدارية في تاريخ الفراعنة".

وقال : " محمود الخطيب وعدني بكافة الأمور الإدارية داخل القلعة الحمراء والعمل داخل النادي بعد الإعتزال".

محمد عمارة: « الأهلي لم يتعامل معي مثل النجوم»

وواصل: " هناك لاعبين في الأهلي يتم بروزتهم حينما يريد النادي الأهلي فقط، وعلى العكس هناك أشخاص أخرين لم يفعل معهم النادي هذا على الرغم من تاريخهم التاريخ، ومحمود الخطيب صافحني في مطعم النادي بشكل خاص، وعتابي على قد الحب".

وأضاف: " في حال ترشح الخطيب لرئاسة الأهلي مرة أخرى، ولو محمود طاهر ترشح لإنتخابات القلعة الحمراء سأدعمه على حساب الخطيب على الرغم من عدم وجود خلافات شخصية".

واستكمل عمارة: " أتقدم بالشكر للمهندس هاني أبو ريدة والمهندس أحمد شعرواي، هما خطوة مهمة للغاية في حياة ومسيرة محمد عمارة الرياضية ".

وواصل عمارة: " مصطفى محمد لاعب مميز وقوي ومقتنع به في أيام لعبه في طنطا، وغير مقتنع بوالتر بواليا ، لاعب النادي الأهلي الحالي".

وزاد عمارة: " موسيماني مدرب محظوظ، وحتى الأن غير مقتنع به في وبأداؤه الفني مع الأهلي على الرغم من البطولات التي حققها الجنوب إفريقي".

تصريحات محمد عمارة مع أحمد شوبير في الأهلي

واضاف محمد عمارة: " تحدثت عن الإحتراف في ملف رمضان صبحي، ولو عرض عليا نفس العرض وأنا في الأهلي هروح بيراميدز".

واختتم محمد عمارة: " رمضان صبحي اليوم اللي قضاه في الأهلي مثل 10 سنين في أي نادي اخر، ولم أسعى للصدام مع مانويل جوزيه في النادي الأهلي، وعند تواجدي في القلعة الحمراء لم يكن جليبرتو يلعب في مركز الظهير الأيسر، لكني شخص بيزهق بسرعة ودا غلط جدا وبيخسرني ناس كتير".