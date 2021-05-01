/629427/أشرف-رشاد-عمال-مصر-أيقونة-العطاء-والكفاح-والإخلاص-والبناء

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، بأطيب التهاني لعمال مصر بمناسبة عيدهم ال٩٧.

أشرف رشاد: عمال مصر سر نهضة مصر

وقال رشاد، إن عمال مصر هم بركتها وسر نهضتها وأساس حضارتها وتنميتها؛ فهم جنودها المخلصون الأوفياء، أصحاب الرسالة المقدسة والعزيمة الراسخة التي لا تليين، وهم أيدي مصر الفتية القوية، وقلبها النابض.

أشرف رشاد: الإحتفال بعمال مصر رد جميل لهم

وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى أن الاحتفال بعيد العمال بمثابة تكريم وتشريف ورد بعض من جميل فئة انحازت لمسيرة البناء والعمل والانتاج على مدار تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن عمال مصر أيقونة الكفاح والعطاء والتفاني والإخلاص.

تجديد العهد للحفاظ على حقوق عمل مصر

وأوضح رشاد، أن حزب مستقبل وطن بقواعده الحزبية التنظيمية وهيئته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ يجدد العهد في الحفاظ على حقوق عمل مصر من خلال خلق بيئة تشريعية قادرة على توفير كل متطلباته وتمكنه من العيش بكرامة.

وتابع:"كل عام وعمال مصر بخير وسلام، ورمز العطاء والكفاح.. كل عام وعمال مصر في قلب وعقل الدولة المصرية، وتضحياتهم تاج فوق رؤسنا".