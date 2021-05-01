/629428/الترجي-التونسي-يحسم-الدوري-ويستعد-بكل-قوتة-لدوري-أبطال-أفريقيا

حقق فريق الترجي التونسي بطولة الدوري الممتاز، بعد الفوز علي فريق ملعب التونسي، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرون من الدوري الممتاز، بنتيجة هدف دون رد، وشهد علي اللقاء ملعب هادي النيفر معقل فريق الترجي.

توج الترجي التونسي، بعد فوز اليوم علي فريق ملعب التونسي، بنتيجة واحد صفر في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرون من الدوري التونسي الممتاز، باللقب الخامس علي التوالي، والواحد والثلاثون في تاريخ النادي.

أحرز الدولي الجزائري عبد القادر بدران هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من ضربة راس، وهدف البطولة لصالح فريقة في هذا الموسم، ليحسم الدوري قبل إنتهائة بثلاث جولات ويجعل كل تركيز فريقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف الفريق في الدوري

بعد تحقيق الفوز اليوم ارتفع رصيد الترجي إلى 59 نقطة، ليحتل صدارة جدول الترتيب ويضمن اللقب رسميا، بفارق 12 نقطة عن الوصيف فريق النجم الساحلي، قبل ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، فيما توقف رصيد الملعب التونسي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

الترجي التونسي بأفريقيا

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن مواجهة الترجي لنظيره شباب بلوزداد الجزائري في دور الثمانية من المسابقة،ستنطلق مواجهات الذهاب من الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، أحد يومي 14 أو 16 مايو المقبل، فى حين ستقام مواجهات الإياب أحد يومي 21 أو 23 من نفس الشهر.

يلتقي الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبابا بلوزداد، مع الفريق الفائز من مباراة الأهلي وماميلو صن داونز في الدور الربع نهائي لدوري بطال أفريقيا.

أسفرت نتيجة قرعة الدور ربع نهائي والتي اقيمت أمس بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمصر علي مواجهات ناريه في الدور الثمانية كالتالي:

مباريات الدور ربع نهائي:

الأهلي في مواجهة صن دوانز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزراد في مواجهة الترجي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

سيمبا في مواجهة كايزر تشيف في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

الوداد في مواجهة مولودية الجزائر في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا