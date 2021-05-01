/629429/تامر-حسني-يطرح-البوستر-الرسمي-لفيلم-مش-أنا

دوت الخليج يستعرض بوستر فيلم مش أنا للنجم تامر حسني وكواليس تصويره، فضلًا عن آخر أعمال تامر السينمائية.

موعد طرح فيلم مش أنا

تصدر حسني البوستر بمفرده، وظهر فيها مرتدى بيچامة ونظارة نظر مرفوعًا من على الأرض، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات في سباق أفلام عيد الفطر المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية تصيب حسن والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية بوالدته المريضة "سوسن بدر"، فهي تشكل محور حياته ويحرص دائمًا على مراعتها والعناية بها معظم الوقت.

كواليس فيلم مش أنا

فيلم مش أنا من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر وحلا شيحة، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وكان الفيلم توقف عدة مرات بسبب فيروس كورونا المستجد، ويعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصري يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، وقد استغرق ما يقرب من 7 شهور حتى يتم استئناف تصويره.

آخر أعمال تامرحسني السينمائية

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم الفلوس عام 2019، وشاركه في البطولة النجمة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام و عائشة بن أحمد، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.