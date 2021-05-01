/629430/محمود-عبد-المغني-يطلق-حملة-الطبخ-مش-للستات-بس

ناشد الفنان محمود عبد المغني الرجال بضرورة المشاركة في أعباء المنزل بجانب زوجاتهم، مؤكدًا على أنها مسئولية مشتركة، ليست حكرًا على السيدات فقط.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حملة "الطبخ وشغل البيت مش للستات بس" التي أطلقها الفنان محمود عبد المغني وأعماله السينمائية المقبلة، فضلًا عن كواليس مسلسله "ضل راجل" الذي أحدث ضجة عارمة منذ انطلاق الحلقة الأولى.

محمود عبد المغني يدعم السيدات

نشر عبد المغني صورة له داخل المطبخ عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهر فيها وهو يُعد طبق من الأطباق الصعبة “المحشي”، وكتب "الطبخ وشغل البيت مش للستات بس.. شغل البيت مسئولية مشتركة بين كل أفراد الأسرة"، ولاقت عباراته تأييد واسع.

أعمال محمود عبد المغني الفنية

وعلى الصعيد الآخر، يشارك الفنان محمود عبد المغني في السباق الرمضاني الجاري من خلال تجسيد شخصية رئيس مباحث يدعى يوسف بمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم منهم نيرمين الفقي، محمد يسري، نور اللبنانية، إنعام سالوسة، رنا رئيس، محمد عادل ومروة أنور، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وعن الأعمال السينمائية يشارك محمود عبد المغني في فيلم السرب بطولة الفنان أحمد السقا وشريف منير وإخراج أحمد خالد، ويلعب فيه عبد المغني دور العميد جمال صقر، ومن المقرر عرضه قريبًا.