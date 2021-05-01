الأزهر يدين منع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح فى بعض المساجد باليمن

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح فى بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية فى شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التى تنص على احترام حق العبادة وحق حماية دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، ونبذ كل عمل يفرض على الناس مذهبًا دينيًّا معينًا أو فكرًا محددًا أو مظهرًا واحدًا للعبادة.





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