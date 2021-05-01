/629432/مروان-محسن-والدي-غلطان-ومحمد-شريف-أفضل-مني

أكد لاعب النادي الأهلي مروان محسن، رد علي والده في التصريح الذي ادلي به في برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة: علي غياب نجله مروان محسن عن التشكيل الاساسي لفريق القلعة الحمراء.

نشر مروان محسن لاعب فريق القلعة الحمراء في مركز المهاجم الصريح، علي حسابه الشخصي تويتر، رداً علي تصريح والده بسبب غيابه عن التشكيل الاساسي للفريق.

قال: “ لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به اليوم، محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليًّا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذر له وبعتزر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

وأضاف: “‏برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم، وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي، وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى شكرا".