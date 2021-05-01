وزير قطاع الأعمال: حريصون على تنمية مهارات وقدرات العاملين

جدة - نرمين السيد - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، حيث إنهم يمثلون ثروة حقيقة، وإيمانا بأهمية دور العنصر البشرى الرئيسى فى عملية الإصلاح والتطوير التى تتبناها الوزارة فى الشركات التابعة لها، والتى تشمل تطوير شامل فى منظومة العمل.





وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تقدم بخالص التهانى لجميع عمال مصر وخاصة عمال شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد العمال الذى يوافق الأول من مايو من كل عام. وأعرب الوزير عن تقديره واحترامه لجهود العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ودورهم فى دفع مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية، خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

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