الأنبا تادرس يصلى صلاة جنازة القمص مينا عبدالله ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، اليوم السبت، صلاة الجنازة للقمص مينا عبدالله، بكنيسة الشهيد أبى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد، وسط أجواء خاشعة سادها روح تعزية وإيمان من أسرتة ومحبيه.





شاركه فى الصلاة مجمع كهنة الإيبارشية، بجانب عدد من الآباء رهبان الأديرة وكهنة الإيبارشيات، وتقدم الأنبا تادرس بخالص العزاء للأسرة، راجيا من الله نياحا لروحه الطاهرة فى أحضان آبائنا القديسين. من جانبها، تقدمت الأسرة بوافر الشكر للأنبا تادرس مطران بورسعيد ومجمع الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام، ولكل من تفضل بمواساة الأسرة وتقديم واجب العزاء.

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