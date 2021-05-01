جدة - نرمين السيد - كما أعرب "زين" عن خالص أمنياته بموفور الصحة لقداسة البابا، والتوفيق فى جهده وسعيه الدائم لتعزيز روح الأخوة والترابط والحفاظ على وحدة نسيج الأمة مسلميها ومسيحييها بحكمته المعهودة دائمًا. كما تقدم زين بخالص التهنئة لجميع الأخوة المسيحيين شركاء الوطن، داعيًا الله أن يظل شعب مصر الحبيب بمسلميه ومسيحييه فى تماسك، وتربطه روح الإخاء والمحبة، وأن يبقى وطننا العزيز مصر رمزًا دائمًا للأمن والأمان والسلام والمحبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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