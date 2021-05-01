بطريرك الروم الأرثوذكس يروى قصة خروج النور من القبر المقدس

جدة - نرمين السيد - وقال البابا ثيوفيلوس بطريرك الروم الأرثوذكس:



1- قبل خروج النور أركع أمام الحجر الذى وضع عليه جسد المسيح الطاهر بتقوى، وأواصل الصلاة بخوف وتقوى وعندها تحدث أعجوبة انبثاق النور المقدس "النار المقدسة" من داخل الحجر المقدس الذى وضع عليه جسد المسيح الطاهر.

2- يكون هذا النور المقدس ذو لون أزرق ثم يتغير إلى عدة الوان، وهذا لايمكن تفسيره فى حدود العلم البشرى، لأن انبثاقه يكون مثل خروج الغيم من البحيرة، و يظهر كأنه غيمة رطبة ولكنه نور مقدس.

3- يملأ النور المقدس الغرفة التى يقع فيها قبر المسيح المقدس.

4- أهم صفات النور المقدس أنه لا يحرق، و قد استلمت هذا النور المقدس ستة عشرة سنة، و لم تحرق لحيتى، وأنه يظهر كعمود منير، ومنه تضاء الشموع التى أحملها، ومن ثم إخرج وأعطى النور المقدس لبطريرك الأرمن و الأقباط وجميع الحاضرين".

5- النور المقدس يضىء بعض شموع المؤمنين الاتقياء بنفسه، و يضىء القناديل العالية المطفئة أمام جميع الحاضرين.

6- يطير هذا النور المقدس كالحمامة إلى جميع أرجاء الكنيسة، ويدخل الكنائس الصغيرة مضيئا كل القناديل.

7- النور لايحرق اى جزء من الجسم اذا وقع عليه، و هذا برهان على الوهية المصدر وانه له صفات فوق الطبيعة.

من الضرر وطبعت آثار أقدامه على الحجارة التى صارت تحته لينة كالشمع، وهى شاهدة على هذه الأعجوبة على الرغم من محاولة الأتراك لمحيها، ولم يستطيعوا، فقاموا بحرق هذا الشهيد بالقرب من بوابة كنيسة القيامة فى القدس، ثم جمع اليونانيون عظامه ووضعوها فى دير بناجيا، وبقيت عظامه حتى القرن التاسع عشر الميلادى، وهى تنشر رائحة طيبة.

وهذه الحادثة وقعت فى عهد السلطان مراد الخامس، و فى عهد البطريرك صفرونيوس الخامس، وما زال العمود مع الشق الأذى فيه شاهدا على هذة الأعجوبة إلى يومنا هذا، ويقوم الزوار الأورثوذكس بتقبيل هذا العمود عند دخول كنيسة القيامة المقدسة.