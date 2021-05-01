/629433/مجدي-عبدالغني-كهربا-لاعب-سئ-الخلق-ولومكانه-كان-راتبي-وصل-40-مليون

أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق ولاعب المنتخب الأول سابقاً، أن محمود عبدالمنعب كهربة لاعب الزمالك السابق، ولاعب الأهلي الحالي، أنه لاعب غير منضبط ويجب عليه الإلتزام أكثر، وتجنب إفتعال المشاكل.

وأشار مجدي عبد الغني خلال حواره في برنامج شيخ الحارة والتي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي والمُذاع على قناة القاهرة والناس، أن ما يفتعله محمود كهربة في بداية مسيرته الكروية أنه شئ خاطئن وسيؤدي ذلك إلي التقليل من قيمته.

تصريحات مجدي عبدالغني

قال مجدي عبدالغني: “ أنا لوفي مجلس اتحاد الكرة وقت أزمة كهربة ومحمد فضل، كنت هعاقبة أقصي عقاب علشان غلطان”.

وأضاف عبد الغني: “ محمد فضل مكنش غلطان في مشكلته هو وكهربة، بالرغم من انه لاعب سئ لخلق في التعامل مع الأخرين، وعليه ان يتحكم في نفسه”.

وأكمل مجدي: “ محمود كهربة لاعب كبير فنياً، ولكنه لايستطيع التحكم في نفسه وضبط نفسه في الملعب والإجواء التي تحيط به من الجمهور او لاعبي كرة القدم”.

وأختتم مجدي عبد الغني حديثة حول كهربة: “ كهربة لو يلتزم شوية ممكن ميقعدش هنا، وهيقدم الكثير لناديه، وانا لومكانه كان راتبي وصل لـ 30 او 40 مليون جنيه”.