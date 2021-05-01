كوفيد 25 الحلقة 4..دمار شامل وكوارث عالمية

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 استهلت الأحداث بتدهور الحالة الصحية للمواطنين وانتشار الفيروس بسرعة رهيبة، وإعلان وزارة الصحة حالة الطوراىء، ومطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم كي لن يتعرضوا للخطر الذي طاح بالكثير في ساعات قليلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4 بعد انتشار الفيروس احاطة المواطنين بدائرة الخطر المغلقة.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 4

وصل ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان يوسف الشريف إلى الفندق الذي يتواجد داخله ابنه وصديقه بعد تفشي الوباء داخله وانتحار الجميع، ليقرر أخر فرد إحراق الفندق، ولكن يصل يوسف الشريف في الوقت المناسب ليأخذ الطفلين.

يتفاجأ يوسف الشريف بإعلان حالة الطوارىء في البلد وحظر العديد من الأماكن التي طاح بها الوباء الجديد، إلا أنه يظهر أمامه أحمد صلاح حسني بعد طول إنتظار لأي مواصلة كي يعود إلى القاهرة، وفي الطريق يكتشف الواقع المرير وإنتحار العديد من المواطنين أمام أعينه.

صناع الفيروس يتلقون اللقاح ويفروا هاربين

تدهور الوضع الصحي بعدما اتضح أن أكبر الشركات المصدرة للأدوية واللقاحات هي من صنعت ذلك الخطر، ليفر مسؤلي المركز هاربين بعدما يدركوا أنهم في خطر لمعرفة ياسين وعدد من الباحثين بما جرى داخل المركز منذ تفشي فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، يتم عزل العديد من أبطال المسلسل في منطقة خاصة خالية من الأدوات الحادة التي يمكن أن يستخدمها المصاب في الإنتحار، وحجز المخالطين في المستشفى لإجراء التحاليل اللازمة.

تتصل رندا البحيري بالطبيب ياسين لتستنجد به بعدما أنتشر الوباء في القرية داخل العين السخنة وباتت في خطر هي وطفلتها الصغيرة، ليمر عليها ويستنتج مفاجأة جديدة وهي تحور الفيروس بعدما اكتشف أن المريض يذهب على الأصوات العالية، حيث حاصورا السيارة التي وصل بها يوسف إلا أنه نجح في إبعادهم بواسطة تشغيل الموسيقى بأصواتها الصاخبة بعيدًا عن السيارة وهرعوا إليها على الفور.

ذاع العالم تفشي وباء جديد ألا وهو كوفيد 25 في العالم أجمع، حيث أرجعوا الكوارث التي انتشرت في جميع البلدان بسبب ذلك الفيروس المنتشر، وحينما يدرك والد أيتن أن المرض ينتقل من خلال النظر يقرر فتح الباب على الخادمة التي أصيبت بالفيروس وينزع نظارته ليلتقط العدوى.