مجدي عبد الغني: رضا عبد العال «هبيد»

قال الكابتن مجدي عبدالغني لاعب الاهلي السابق، ان ما أنتشر من إشاعات حول خلعه البنطلون في مقر إتحاد الكرة لم يكن حقيقي على الإطلاق ، قائلا" لم يحدث هذا الكلام حيث انه كان يوجد خلاف بسيط مع احمد مجاهد".

الأهلي لم يتفوق بسبب المؤمرات وأشار مجدي عبد الغني خلال حواره في برنامج شيخ الحارة والتي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي والمُذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاهلي لم يتفوق بسبب المؤمؤات، بحسب ما يقال، ولم يكن هناك مؤامرة من إتحاد الكرة ضد الأندية الأخرى. وعن رأيه عن أداء رضا عبدالعال، قال عبدالعني” أتشهر بسبب الهبد بتاعه، ومفيش مشكله أنه يستخدمني في هبده من بتوعه”.

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