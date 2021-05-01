/629437/مجدي-عبدالغني-ما-سجلتش-اول-هدف-في-كاس-العالم-وركبت-الموجة-بعدها

قال الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، أن عبد الرحمن فوزي، هو أول لاعب سجل لمنتخب مصر في كأس العالم، قائلا،” أنا حقاني ومش هقدر أنكر ده، ولكن السوشيال ميديا قالت إني سجلت الهدف الأول وركبت الموجة بعد كده واشتهرت".

عبدالغني: الهدف روج لي كثيرا وأضاف الكابتن عبدالغني خلال حواره ببرنامج شيخ الحارة والجريئة مع الإعلامية إيناس الدغيدي، المُذاع على قناة القاهرة والناس، أنه إستفاد كثيرا من الهدف الهدف الوحيد الذي سجله لمصر في كأس العالم، منوها إلى ان هذا الهدف روج له كثيرا في حياته. وأوضح مجدي عبد الغني، أن هناك مبالغة في أرقام عقود لاعبي الجيل الحالي،قائلا: " أسعار اللاعبين مبالغ فيها، وسعر حسين الشحات مبالغ فيه أيضا".

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