/629438/إعلان-كحك-إيتوال-محط-سخرية-الجمهور-والمخرج-أعد-بمفاجأة

لاقت الحملة الإعلانية الجديدة لحلواني "إيتوال" للتريج إلى “كحك العيد” انتقادات وهجومًا واسعًا من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليجيرصد موجة الانتقادات التي تعرض لها إعلان "إيتوال" ورد مخرج الإعلان هاني كمال على تلك الانتقادات.

إعلان إيتوال يثير غضب الجمهور

كان محور الإعلان يدور حول التحدث أثناء تواجد الكحك داخل الفم، الأمر الذي أزعج واستفز الكثير من الجماهير فور عرضه على الشاشة.

تعليقات رواد السوشيال ميديا على إعلان إيتوال الجديد

فكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك قائلًا: "الواحد مابيستحملش صوت حد واحد بيتكلم و هو بياكل.. ف ايتوال قرروا يعملوا اعلان كامل كدا.. ناس بتغني و هي بتاكل و الاكل بيقع من بقها بتفتفه كدا.. و ناس بتاكل في الحمام.. وأطفال بتاكل و الاكل في بقها و بتحط وشها ف وش بعض.. إعلان يقلب البطن سواء لأطفال أو كبار.. دا الCreativity راحت في داهية و مش راجعه".

وهاجمت الأخرى مخرج الإعلان، قائلة: "إعلان إيتوال أكيد اللي عمله كان واحد ساقط فى قسم العلاقات العامة والإعلان.. والمخرج تقريبا مدرسش إخراج أصلا.. إعلان مقزز بكل المقاييس".

وغرد آخر:" ‏ايتوال عاملين ارخم اعلان ممكن يتعمل ف العالم بجد .. ليه بتعملوا ف الناس كده".. دا يخليك عايز تقوم ترزع اى حاجه قدامك فى التلفزيون من كتر مهو مستفز".

مخرج إعلان إيتوال يوضح فكرة الإعلان

خرج هاني كمال مخرج الإعلان عن صمته ليرد على تلك الانتقادات، فقال خلال تصريحات صحفية: "أنا دكتور في الإعلام وأعرف جيدًا كيف نبني حملة دعائية، تكون بدايتها صدمة للجمهور وبعدها يتم شرح الفكرة".

وأضاف رافضًا شرح فكرة الإعلان "لن أستطيع شرح فكرة الإعلان الآن.. لكني أعد الجمهور بمفاجأة".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة الإعلانية تعد الثانية لحلواني إيتوال، حيث كانت الحملة الأولى بتقديم من الفنانة اللبنانية نيكول سابا، التي عرضت في النصف الأول من شهر رمضان، ولكنها لاقت إعجاب الجمهور على عكس هذه الحملة.