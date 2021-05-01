جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد، بحضور البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكنيسة الكبرى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





ويشارك قداسته عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع أعداد محدودة من الشعب فى ظل القيود التى تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. وينقل التليفزيون المصرى وقائع صلوات عيد القيامة فى بث مباشر من الكاتدرائية. ومن المنتظر أن يلقى قداسة البابا عقب قراءة إنجيل القداس عظة العيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. البابا يصلى قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.