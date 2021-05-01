أسقف طما يصلى عيد القيامة بدير القمص يسى

جدة - نرمين السيد - بدأت فى تمام الثامنة من مساء اليوم، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بدير القمص يسى ميخائيل بطما.



جدة - نرمين السيد - بدأت فى تمام الثامنة من مساء اليوم، صلوات قداس عيد القيامة المجيد بدير القمص يسى ميخائيل بطما. ويرأس صلوات القداس الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها بمشاركة كهنة الدير.

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