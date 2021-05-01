سفير مصر فى فيينا يشارك فى قداس عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وألقى السفير الملا كلمة قصيرة خلال القداس، نقل فيها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسيحيين فى النمسا بحلول عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى تمنيات الرئيس للمسيحيين بعيد سعيد ولمصرنا الغالية كل خير ورفعة وتقدم. وقدم السفير تهنئة السفارة والبعثة الدبلوماسية إلى الكهنة والجالية المصرية المسيحية فى النمسا بالعيد. أقيم القداس وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب جائحة كورونا وبحضور محدود لأبناء الجالية.

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